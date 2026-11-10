打電動真的有很多好處！NBA 金州勇士隊新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）近期受訪透露，自己常常靠《NBA 2K》精進比賽判讀能力，每年玩遊戲時都習慣選擇控球後衛，學習如何閱讀對手的防守佈陣，甚至讓他在真實球場上感覺比賽節奏都變慢了，直言《NBA 2K》就像是自己的另一位籃球教練。
《NBA 2K》成另類籃球教練 倫德伯格靠控衛視角練球商
據外媒報導，現年24歲的大齡新秀倫德伯格談到自己如何培養比賽判讀能力時，直言自己的訓練「實驗室」沒有籃球場、訓練器材或教練，只有一張舒服的床、一個螢幕和一支遊戲手把，而這個實驗室就是《NBA 2K》
倫德伯格解釋，自己每年遊玩《NBA 2K》時，總是習慣選擇操控「控球後衛」，雖然他在現實球場上的位置是前鋒，但透過控衛視角學習如何閱讀比賽，了解防守球員面對不同進攻情境時，會採取什麼樣的佈陣與應對方式，直言這些遊戲經驗都已經成功轉移到真實賽場，讓他更容易預判對手的下一步動作。
打《NBA 2K》練出高球商 倫德伯格：比賽都變慢了
「當我到了真正的賽場上，感覺比賽節奏好像變慢了」，倫德伯格提到，自己能夠提前察覺防守者可能在哪個時機設下陷阱，或是試圖在哪條傳球路線上抄截，讓他不必等到對手做出動作後才被動反應，而是能在每個進攻當下，隨時保有3種不同的選擇。他認為，這正是《NBA 2K》帶給自己的重要能力，也讓他在場上更能掌握進攻節奏。
而這套從電玩中培養出來的判讀能力，似乎也確實反映在倫德伯格的場上表現，開季前11場比賽，他繳出平均21.2分、7.2籃板、4助攻的成績，更曾在對陣洛杉磯快艇隊時，轟下生涯新高37分，成為NBA史上第6位能在生涯前5場比賽累積至少100分、40籃板及20助攻的新秀，目前也在新秀排行榜高居第2位。
研究證實！《NBA 2K》有助提升推理能力
事實上，《NBA 2K》之所以能成為球員學習籃球觀念的另類工具，與遊戲本身高度還原真實賽場的機制有關。首先是「空間判讀」，玩家必須隨時觀察場上5名球員的位置、隊友跑位及防守者站位，判斷目前是否適合突破、傳球或投籃；其次是「戰術執行」，例如擋拆、無球掩護及切入等攻防配合，都能透過實際操作理解不同戰術的運作方式。
面對電腦AI的防守變化，《NBA 2K》玩家也必須提前預判對手是否準備包夾、封鎖突破路線或攔截傳球，進而培養攻守轉換時的應變能力，最後則是「即時決策」，玩家往往只有短暫時間可以選擇出手、突破或分球，這與真實球賽中必須快速閱讀場上局勢的情況相當接近。
此外，2023年刊登於《Behaviour & Information Technology》的一篇研究中，以271名中學生為對象，將141名學生安排每周進行30分鐘《NBA 2K16》遊戲及30分鐘實際籃球訓練，為期9周。結果發現，實驗組學生的空間推理與演繹推理能力均有顯著進步，顯示體育模擬遊戲有助於培養空間判讀及情境分析能力，但仍須搭配實際運動練習。
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據外媒報導，現年24歲的大齡新秀倫德伯格談到自己如何培養比賽判讀能力時，直言自己的訓練「實驗室」沒有籃球場、訓練器材或教練，只有一張舒服的床、一個螢幕和一支遊戲手把，而這個實驗室就是《NBA 2K》
倫德伯格解釋，自己每年遊玩《NBA 2K》時，總是習慣選擇操控「控球後衛」，雖然他在現實球場上的位置是前鋒，但透過控衛視角學習如何閱讀比賽，了解防守球員面對不同進攻情境時，會採取什麼樣的佈陣與應對方式，直言這些遊戲經驗都已經成功轉移到真實賽場，讓他更容易預判對手的下一步動作。
「當我到了真正的賽場上，感覺比賽節奏好像變慢了」，倫德伯格提到，自己能夠提前察覺防守者可能在哪個時機設下陷阱，或是試圖在哪條傳球路線上抄截，讓他不必等到對手做出動作後才被動反應，而是能在每個進攻當下，隨時保有3種不同的選擇。他認為，這正是《NBA 2K》帶給自己的重要能力，也讓他在場上更能掌握進攻節奏。
而這套從電玩中培養出來的判讀能力，似乎也確實反映在倫德伯格的場上表現，開季前11場比賽，他繳出平均21.2分、7.2籃板、4助攻的成績，更曾在對陣洛杉磯快艇隊時，轟下生涯新高37分，成為NBA史上第6位能在生涯前5場比賽累積至少100分、40籃板及20助攻的新秀，目前也在新秀排行榜高居第2位。
事實上，《NBA 2K》之所以能成為球員學習籃球觀念的另類工具，與遊戲本身高度還原真實賽場的機制有關。首先是「空間判讀」，玩家必須隨時觀察場上5名球員的位置、隊友跑位及防守者站位，判斷目前是否適合突破、傳球或投籃；其次是「戰術執行」，例如擋拆、無球掩護及切入等攻防配合，都能透過實際操作理解不同戰術的運作方式。
面對電腦AI的防守變化，《NBA 2K》玩家也必須提前預判對手是否準備包夾、封鎖突破路線或攔截傳球，進而培養攻守轉換時的應變能力，最後則是「即時決策」，玩家往往只有短暫時間可以選擇出手、突破或分球，這與真實球賽中必須快速閱讀場上局勢的情況相當接近。
此外，2023年刊登於《Behaviour & Information Technology》的一篇研究中，以271名中學生為對象，將141名學生安排每周進行30分鐘《NBA 2K16》遊戲及30分鐘實際籃球訓練，為期9周。結果發現，實驗組學生的空間推理與演繹推理能力均有顯著進步，顯示體育模擬遊戲有助於培養空間判讀及情境分析能力，但仍須搭配實際運動練習。