曾在日本職棒（NPB）執法28年、累計1914場比賽的59歲資深裁判木內九二生，今年隻身來台擔任中華職棒（CPBL）外籍裁判，共在一軍執法83場，其中29場為主審，為今年中職最多。近期木內接受《讀賣新聞》採訪，分享旅台首年的所見所聞，在他眼中，台灣選手具備強肩、俊足等身體素質，不僅向日本教練學習細膩戰術觀念，大聯盟導向的思維也十分強烈。木內也回憶，來台初期曾遭遇休息室對於判決不滿的叫囂，讓他意識到，過去在日職的豐功偉業在台灣起不了作用，必須重新建立與選手的信任感，「這是我在60歲之際深刻學到的一課。」
因亞洲職棒大賽與台灣結緣 木內九二生今年來台執法
現年59歲的木內九二生，1998年正式成為職棒裁判，在日本職棒執法通算1914場比賽，於2025年退職，今年跨海來台擔任中職裁判。近期他接受《讀賣新聞》採訪，分享他眼中的台灣棒球，對這位在日職執法近2000場的資深裁判來說，來台無疑是一次巨大的冒險與挑戰。
談到轉戰中職的契機，木內透露是2012年在韓國釜山舉辦的亞洲職棒大賽，他在那裡結識了來自中職的裁判，此後便透過國際賽事與日職裁判學校等管道持續保持交流。在去年春訓期間，木內巧遇熟識的中職裁判，對方邀請他退休後來台指導，但他認為，比起指導，更希望跟中職裁判一起在場上並肩作戰，來台計畫也因此成形。
中職室外場地不輸日職 木內九二生讚台灣選手身體素質
收到中職的正式邀約後，木内下定決心，「趁著身體還靈活、還能跑動的時候，我想去闖一闖。比起引退後以老前輩的身分過去，以現役之身站在第一線，對自己和對台灣裁判團都是更好的事。」木内說，過去曾聽聞台灣球場不平整，導致內野失誤偏多，「但實際站上去執法後，發現泥土相當扎實，整體感覺並不差，與日本的室外球場相比毫不遜色。」
與日職相比，中職早在2024年起引進「投球計時器（Pitch Clock）」，這對木內來說也是生涯初體驗。他直言，確實深刻感受到比賽節奏明顯加快。不過，計時設備皆由預備裁判手動操作，對執法人員來說也是相當沉重的負擔。
實際在台灣執法一年，木內也分享他眼中的台灣棒球，「台灣有些選手是日本學校畢業後返台發展，選手普遍具備強肩、俊足等頂尖身體素質，同時也向日本教練學習跑壘等細膩戰術觀念，日本對台灣棒球的影響確實相當深遠。」木內同時指出，台灣許多高中畢業的潛力新星傾向直接挑戰美國職棒，「大聯盟導向的思維依然十分強烈。」
日職豐富經歷起不了作用 木內九二生：「信任感從零建立」
由於人生地不熟，木內透露，「剛開季的時候，大家看著我這個日本人都帶著『這傢伙到底是誰啊？』的疑惑眼神。」他指出，中職雖然尚未引進大聯盟（MLB）與韓職（KBO）實施的自動好壞球判定系統（ABS），但借助科技輔助數據分析，偶爾會因為好壞球判定引來休息室的叫囂不滿或質疑態度，「那陣子確實讓我相當苦惱。」但他不受外界影響，依然專注每次判決。
來台一開始陷入逆境，木內反而認為是一件好事，「彼此熟悉之後，我發現選手們其實非常親切、具備極佳的運動家精神。比賽中當我不慎被球擊中時，大家都會立刻上前關心。」木內坦言，這段旅台經歷讓他明白，過去在日本累積的豐功偉業在中職起不了任何作用，「信任感是必須從零開始一步步建立的，這是我在60歲之際深刻學到的一課。」
明年是否來台執法？ 木內九二生：「有需要我就會繼續站下去」
剛來到台灣時，木內僅懂簡單的中文，是靠著一邊自學、一邊投入工作，不過棒球規則與場上的判決手勢是全世界共通的語言。木內並未聘請隨行個人翻譯，如今已能應付日常生活對話，順利且平安地度過了在台灣執法的第一個球季。木內即將迎來60歲生日，他坦言：「我和中職的合約是一年一簽，下個球季的動向尚未正式確定，但只要台灣球界還需要我，只要我的體力與心力允許，我就希望能繼續站在球場上執法下去。」
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現年59歲的木內九二生，1998年正式成為職棒裁判，在日本職棒執法通算1914場比賽，於2025年退職，今年跨海來台擔任中職裁判。近期他接受《讀賣新聞》採訪，分享他眼中的台灣棒球，對這位在日職執法近2000場的資深裁判來說，來台無疑是一次巨大的冒險與挑戰。
談到轉戰中職的契機，木內透露是2012年在韓國釜山舉辦的亞洲職棒大賽，他在那裡結識了來自中職的裁判，此後便透過國際賽事與日職裁判學校等管道持續保持交流。在去年春訓期間，木內巧遇熟識的中職裁判，對方邀請他退休後來台指導，但他認為，比起指導，更希望跟中職裁判一起在場上並肩作戰，來台計畫也因此成形。
收到中職的正式邀約後，木内下定決心，「趁著身體還靈活、還能跑動的時候，我想去闖一闖。比起引退後以老前輩的身分過去，以現役之身站在第一線，對自己和對台灣裁判團都是更好的事。」木内說，過去曾聽聞台灣球場不平整，導致內野失誤偏多，「但實際站上去執法後，發現泥土相當扎實，整體感覺並不差，與日本的室外球場相比毫不遜色。」
與日職相比，中職早在2024年起引進「投球計時器（Pitch Clock）」，這對木內來說也是生涯初體驗。他直言，確實深刻感受到比賽節奏明顯加快。不過，計時設備皆由預備裁判手動操作，對執法人員來說也是相當沉重的負擔。
實際在台灣執法一年，木內也分享他眼中的台灣棒球，「台灣有些選手是日本學校畢業後返台發展，選手普遍具備強肩、俊足等頂尖身體素質，同時也向日本教練學習跑壘等細膩戰術觀念，日本對台灣棒球的影響確實相當深遠。」木內同時指出，台灣許多高中畢業的潛力新星傾向直接挑戰美國職棒，「大聯盟導向的思維依然十分強烈。」
由於人生地不熟，木內透露，「剛開季的時候，大家看著我這個日本人都帶著『這傢伙到底是誰啊？』的疑惑眼神。」他指出，中職雖然尚未引進大聯盟（MLB）與韓職（KBO）實施的自動好壞球判定系統（ABS），但借助科技輔助數據分析，偶爾會因為好壞球判定引來休息室的叫囂不滿或質疑態度，「那陣子確實讓我相當苦惱。」但他不受外界影響，依然專注每次判決。
來台一開始陷入逆境，木內反而認為是一件好事，「彼此熟悉之後，我發現選手們其實非常親切、具備極佳的運動家精神。比賽中當我不慎被球擊中時，大家都會立刻上前關心。」木內坦言，這段旅台經歷讓他明白，過去在日本累積的豐功偉業在中職起不了任何作用，「信任感是必須從零開始一步步建立的，這是我在60歲之際深刻學到的一課。」
明年是否來台執法？ 木內九二生：「有需要我就會繼續站下去」
剛來到台灣時，木內僅懂簡單的中文，是靠著一邊自學、一邊投入工作，不過棒球規則與場上的判決手勢是全世界共通的語言。木內並未聘請隨行個人翻譯，如今已能應付日常生活對話，順利且平安地度過了在台灣執法的第一個球季。木內即將迎來60歲生日，他坦言：「我和中職的合約是一年一簽，下個球季的動向尚未正式確定，但只要台灣球界還需要我，只要我的體力與心力允許，我就希望能繼續站在球場上執法下去。」