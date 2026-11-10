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未達停選門檻！3萬保證金將依法退還

彰化基層政壇傳出令人遺憾的噩耗！尋求連任的溪州鄉民代表鄭進議昨突然離世，享年59歲。由於選舉公報已付印、號次也已抽出，彰化縣選委會今（10）日證實該選區依《選罷法》規定無須延後選舉，選情從「6搶3」改為「5搶3」，由於選舉公報已付印，將以加註說明的方式處理，並將3萬元保證金退還給家屬。鄭進議的女兒在父親臉書專頁悲痛發文，證實最敬愛、一生熱心為溪州奔走的「粉鳥」鄭進議，已於9日安詳辭世。女兒感性寫道，雖然父親無法繼續走完選戰這條路，但家屬與競選團隊由衷感謝一路相挺的鄉親朋友，「謝謝大家的溫暖與信任，讓父親在人生最後的旅程中，充滿著鄉親的厚愛與光彩。」鄭進議長年在溪州鄉深耕基層，此次以無黨籍身分登記參選、抽中5號力拚連任。本屆溪州鄉第一選區應選名額共3席，原先吸引6人登記競逐，包含尋求連任的現任鄉代吳鏡楨、鄭進議、詹進順，以及新人黃藍田、林素杏、郭婉雯，選情原相當緊繃。針對突發狀況，彰化縣選委會指出，依據《公職人員選舉罷免法》第30條規定，鄉民代表選舉若候選人在登記截止後、投票日前死亡，只要剩餘候選人數仍超過該選區應選名額，選舉即依法照常舉行。溪州鄉第一選區應選3席，在鄭進議過世後仍有5名候選人，因此未達停止選舉或延期投票的法定標準，投票將如期登場。此外，彰化縣選委會補充說明，候選人登記後若不幸身故，選務機關將依相關法令全額退還其繳納的3萬元保證金。面對選舉公報早已送廠印製的既成情況，溪州鄉公所與選務單位表示，將依規定於公報加註說明候選人異動資訊，全力落實後續選務作業，確保投開票過程公平、順利進行。