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施振榮等人被點名 總統府尚未公布人選

外交部關注美中俄領袖互動 強調台美溝通暢通

2026年APEC經濟領袖會議下週將於中國深圳登場，但台灣領袖代表人選至今尚未公布。外傳總統府最快明（11）日對外宣布，宏碁集團創辦人施振榮呼聲最高，引發關注。對此，外交部政務次長陳明祺及發言人蕭光偉今（10）日先後表示，依照慣例，APEC經濟領袖會議的我方代表人選，均由總統府對外公布，外交部不會代為證實，相關安排將循例辦理。今年APEC經濟領袖會議預定11月18、19日在中國深圳舉行，過去連續2年代表台灣出席的總統府資政林信義，傳出已婉拒再度擔任領袖代表。外界先後點名宏碁創辦人施振榮、台積電董事長魏哲家、東洋藥品董事長林全等人。據媒體報導，由於今年會議由中國主辦，相關參會安排較為複雜，總統府與國安團隊也針對可能情況進行評估，因此代表人選遲未公布，最快可能在11日對外宣布。對此，陳明祺今上午受訪表示，APEC領袖代表人選按照慣例都是由總統府公布，府方會在適當時機對外說明。蕭光偉隨後在外交部例行記者會上也重申，「我國出席亞太經濟合作經濟領袖會議的人選，全權都是由總統府對外公布說明」，今年也將循例辦理。另一方面，針對美國總統川普可能在APEC期間與中國、俄羅斯領袖會面的消息，蕭光偉表示，外交部持續密切關注川普出席APEC及場邊相關會議安排，包括美中俄三邊領袖會議的可能發展。蕭光偉指出，川普日前接受媒體訪問時，曾表示若與中俄領袖會晤，希望討論核武及非核化等各方關切議題。外交部也將持續關注相關互動，以及對全球地緣政治與經濟情勢的影響。蕭光偉強調，台美關係具備共同利益與目標，目前雙方溝通及交流管道十分暢通，美國國務卿盧比歐等資深官員也多次重申，《台灣關係法》及「六項保證」是美國對台政策的重要基礎，台海和平穩定符合區域及全球共同利益，台灣將持續穩健深化台美關係。