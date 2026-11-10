雙11促銷延伸至飯店餐飲與居家商品！台中福華大飯店推出線上商城、實體門市及館內餐廳優惠，禮盒、冷凍食品與寢具最低5折起，部分商品採加11元多一盒或買二送一；館內3家餐廳則依消費條件，提供加價11元購買指定料理或冰淇淋，搶攻年末送禮與聚餐需求。
購物優惠即日起至11月20日，在「饗福商城」及飯店1樓豪吧門市同步推出。其中，雪蛤燕窩飲禮盒加11元多一盒，兩盒售1391元；滴雞精禮盒搭配贈送的雪蛤燕窩飲禮盒，優惠價1580元。
常溫湯品包括鮑魚佛跳牆、琥珀黑羽老火雞及玉露珍菇燉土雞，推出買二送一，優惠價3160元；堅果花椒醬禮盒買一組送一瓶，售799元，提供消費者年末備餐與送禮選擇。
冷凍食品方面，「好餃子」手工水餃葷素口味任選5包899元，加贈保冷袋，贈品數量有限、送完為止。寢具則有天然極細羽毛枕兩顆搭配枕套兩套，售1999元；羽毛被搭配被套，優惠價5999元。
餐飲活動至11月30日，由江南村、海華樓及覓舍共同推出。江南村與海華樓限週一至週四，依指定消費門檻，滿2000元起可加價11元購買指定餐點；江南村加購品項包括冷盤、時蔬或肉類料理，海華樓則有港點、煲仔飯或燒臘雙拼，實際品項依各餐廳消費條件辦理。覓舍於活動期間點主餐，加11元可享哈根達斯迷你杯一杯。
持國旅卡消費另有滿額回饋，單筆滿5555元，可選饗福牛肉麵一盒或豪吧2000元抵用券；單筆滿8888元，可選雪蛤燕窩飲禮盒一盒或豪吧4000元抵用券，使用方式及限制依飯店公告。
台中福華表示，此次以商品折扣、餐飲加購及國旅卡回饋串聯不同消費需求，希望帶動年末買氣。商品與訂購資訊可至饗福商城查詢，餐飲加購條件可洽各餐廳。線上訂購：https://tc-howard.com/ 饗福商城，訂購專線：04-24631616轉2036豪吧（1F），餐飲專線：（04）24631616轉2301 江南村、21601 海華樓、2304 覓舍
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冷凍食品方面，「好餃子」手工水餃葷素口味任選5包899元，加贈保冷袋，贈品數量有限、送完為止。寢具則有天然極細羽毛枕兩顆搭配枕套兩套，售1999元；羽毛被搭配被套，優惠價5999元。
持國旅卡消費另有滿額回饋，單筆滿5555元，可選饗福牛肉麵一盒或豪吧2000元抵用券；單筆滿8888元，可選雪蛤燕窩飲禮盒一盒或豪吧4000元抵用券，使用方式及限制依飯店公告。
台中福華表示，此次以商品折扣、餐飲加購及國旅卡回饋串聯不同消費需求，希望帶動年末買氣。商品與訂購資訊可至饗福商城查詢，餐飲加購條件可洽各餐廳。線上訂購：https://tc-howard.com/ 饗福商城，訂購專線：04-24631616轉2036豪吧（1F），餐飲專線：（04）24631616轉2301 江南村、21601 海華樓、2304 覓舍