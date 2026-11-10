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蔣萬安大安站發貼紙惹議 徐巧芯：事前已合法申請

北捷紅龍遭疑協助輔選 徐巧芯：維護通勤安全

台北市長蔣萬安昨（9）日晚間在捷運大安站外發送「安心貼紙」，遭民進黨台北市議員簡舒培質疑，現場不僅出現印有「台北捷運公司」字樣的紅龍，甚至疑似有北捷人員協助引導人潮，質疑是否動用公家資源輔選。對此，國民黨立委徐巧芯今（10）日發文反擊，強調活動事前已依法申請路權，且民進黨台北市長候選人沈伯洋、社民黨議員苗博雅過去也曾在捷運站周邊舉辦活動，呼籲特定民代不要用政治濾鏡看待公共安全專業，「更不要用兩套標準自打嘴巴」。針對簡舒培質疑蔣萬安在捷運站外發放文宣的合法性，徐巧芯表示，昨晚活動事前已依法向警察局申請路權，並獲得正式核准，所有活動都在法定範圍內進行，是一場合法舉辦的與民互動活動。徐巧芯進一步指出，綠營過去早有類似先例，包括沈伯洋曾多次在捷運站外發放《順報》、舉辦車掃，苗博雅也曾在捷運大安站周邊舉辦宣講活動。她質疑，既然其他政治人物都能在捷運站周邊進行選舉活動，為何蔣萬安依法申請後，卻遭到不同標準的檢視？至於現場出現印有「台北捷運公司」字樣的紅龍，遭質疑北捷是否協助特定候選人輔選，徐巧芯解釋，昨晚大安站外湧入上千名民眾，捷運公司與警方因此在現場架設紅龍、引導人流，目的是確保捷運出入口保持暢通，避免排隊人潮與通勤旅客發生推擠、踩踏等意外。公務單位依照現場人潮規模動態調整、維持公共安全，不論在哪個陣營的活動都是一貫的標準。徐巧芯強調，活動於昨晚七點多準時結束，現場團隊隨即配合進行場地復原與環境清潔。晚間七點半，現場已完全恢復安靜與整潔，將對周邊居民與通勤族的影響降到最低。合法申請、有序進行、負責復原，這就是事實。請特定民代不要用政治濾鏡來看待公安專業，更不要用兩套標準自打嘴巴。