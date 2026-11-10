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▲foodpanda宣布分兩波調漲平台費，11月15日起一般用戶每筆訂單平均增加4至6元，12月1日起pandapro會員也將跟進調整，每單平均增加2至4元。（圖／AI生成示意圖）

外送員每單報酬增38% 疊單、保險也讓成本提高

漲價是最後選項，如今確定調整平台費

foodpanda今（10）宣布調漲平台費，11月15日起一般用戶每筆訂單平均增加4至6元，12月1日起pandapro會員也將跟進，每單平均增加2至4元。為何非漲不可？foodpanda透露，過去幾個月已透過不同方式優化營運，並自行吸收部分增加的支出，但如今成本壓力已難以持續承擔，經內部審慎評估後，才決定調整平台費。《外送員權益保障及外送平臺管理法》今年7月21日正式上路，雖然提高外送員報酬保障，但也改變外送平台原有的成本結構。foodpanda今年9月就曾表示，根據平台內部數據，專法實施後營運成本增加約32%，消費者平均等待時間也延長約30%。foodpanda進一步說明，外送專法上路後，平台面臨不少挑戰，包括外送員配送行為改變、天候因素，以及少數外送員利用制度漏洞等問題，都讓營運管理變得更加複雜。為了避免增加消費者負擔，foodpanda過去幾個月持續嘗試不同策略，希望在外送員、商家、消費者與平台之間取得平衡，但部分成本長期由平台自行承擔，最終仍面臨壓力。官方坦言，在部分的成本由平台吸收的前提下，真的沒有辦法一直這樣吸收下去，因此，決定分兩個階段調整平台費。外送專法究竟增加哪些成本？根據foodpanda今年8月公布的數據，專法上路後，外送員每單基本報酬平均增加38%，外送員平均上線人數增加6%、平均上線時間增加約15%，但等待下一筆訂單的時間也增加約43%，顯示供需結構出現變化。依照外送專法規定，外送員每筆訂單基本報酬不得低於45元，每小時報酬不得低於最低工資時薪的1.25倍。此外，疊單配送也須分別計算報酬，平台還必須負擔相關保險及法規遵循成本。增加的支出不只是外送費用，還包含客服處理、系統運算與營運管理等成本，即使平台持續優化派單效率，整體成本增幅仍達32%。foodpanda今年9月曾強調，不會倉促調漲價格，平台會優先透過內部營運、系統流程及演算法優化來降低成本，若最終仍無法改善，漲價才會是不得不採取的最後選項。不到兩個月，foodpanda正式宣布調整平台費。官方表示，平台已經歷數個月的營運調整及審慎評估，才做出這次決定。至於外送專法實施後，是否造成平台訂單量下降？foodpanda公關坦言，專法剛上路時營運確實出現震盪，但當時受到雨天等因素影響，難以單獨歸因於新法。隨著平台持續推出行銷活動、調整營運策略，目前整體狀況已相對穩定，但對於訂單量究竟增加或減少，未正面回應。