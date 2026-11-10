我是廣告 請繼續往下閱讀

◼︎台北市11月11日停水範圍

▲台北市11月11日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市11月11日停水範圍

▲新北市11月11日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市11月11日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市11月11日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市11月11日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市11月11日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市11月11日停水範圍

▲桃園市11月11日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市11月11日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市11月11日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台中市11月11日停水範圍

▲台中市11月11日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市11月11日停水範圍

▲台南市11月11日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月11日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月11日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市11月11日停水範圍

▲高雄市11月11日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市11月11日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市11月11日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市11月11日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣11月11日停水範圍

▲宜蘭縣11月11日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲宜蘭縣11月11日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎南投縣11月11日停水範圍

▲南投縣11月11日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣11月11日停水範圍

▲雲林縣11月11日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣11月11日停水範圍

▲嘉義縣11月11日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎花蓮縣11月11日停水範圍

▲花蓮縣11月11日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台東縣11月11日停水範圍

▲台東縣11月11日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台東縣11月11日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，11月11日（週三）在以及總共12縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水調查作業等，在台南市還有長達9小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市11月11日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：11月11日10時至14時(共4小時)📍停水地區文山區：老泉街22號至42號(直接用水戶:停水18戶)🕦影響時間：11月11日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區新店區：安成街(安德街至安康路2段)(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：11月11日10時至16時(共6小時)📍停水地區永和區：秀朗路二段148巷7弄、秀朗路二段176巷及得和路373巷16弄(直接用水戶:停水3戶)🕦影響時間：11月11日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區新店區：安德街154~173號(直接用水戶:停水8戶)🕦影響時間：11月11日10時至14時(共4小時)📍停水地區新店區：寶橋路235巷。🕦影響時間：11月11日09時30分至16時30分(共7小時)停水原因：辦理加壓配電設備汰換工程。📍停水地區瑞芳區：長仁路。🕦影響時間：11月11日0時至08時(共8小時)停水原因：加壓站因台電公司線路施工配合停電。📍停水地區楊梅區：三民里、瑞坪里、瑞溪里、金溪里。平鎮區：鎮興里。共5個村里。🕦影響時間：11月11日10時至14時(共4小時)停水原因：用戶外線改善工程。📍停水地區龜山區：大湖路、樹人路、環山道路、金湖街、風尾街。(上述地區含街巷弄)。🕦影響時間：11月11日10時至14時(共4小時)停水原因：延管工程斷管連絡。📍停水地區龍潭區：三坑里永福路79巷全段。🕦影響時間：11月11日09時至16時(共7小時)降壓原因：自來水區域管網系統之閥栓機械性能及壓力測試。📍降壓地區北屯區：一新一街、三甲北街、三甲路、旱溪東路三段、景和街、景賢三路、景賢九路、景賢八路、景賢六路、景賢北街、景賢十路、景賢路、東山路一段、松竹五路一段、松竹五路二段、水景街、軍功路一段、軍功路二段、軍和街、軍福十一路、軍福十六路。🕦影響時間：11月11日09時至18時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區安定區：中榮里。🕦影響時間：11月11日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程斷管連絡。📍停水地區新營區：東安街、東興八街及東興八街48巷1~2弄,東興八街48弄等臨近巷道。🕦影響時間：11月11日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區將軍區：鯤鯓里。共1個村里。🕦影響時間：11月11日08時30分至17時(共8小時半)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區鳳山區：五甲三路295巷以東，五福二路(雙數戶)以西，五福二路64巷以南，漁村街92巷10弄以北。🕦影響時間：11月11日09時至17時(共8小時)停水原因：分區計量管網設備增設、封閉改善工程及漏水調查。📍停水地區內門區：中正路、南屏路、番子路。🕦影響時間：11月11日09時至17時(共8小時)停水原因：更換設備。📍停水地區鳳山區：和興街、大東二路、立志街。高雄市/鳳山區/和興街、大東二路、立志街。🕦影響時間：11月11日09時30分至16時30分(共7小時)停水原因：更換設備。📍停水地區鼓山區：東門路。🕦影響時間：11月11日0時至06時(共6小時)降壓原因：年度五結、羅東、冬山排水管作業。📍降壓地區五結鄉：三吉一路、三吉中路、三吉二路、三結一路、三結三路、三結二路、三結五路、三興東路、三興西路、三興路、下四北路、中福北路、中福南路、中興路一段、中興路二段、中里路、五濱路二段、五結中路一段、五結中路三段、五結中路二段、五結北路、五結路一段、五結路三段、五結路二段、仁一路、仁七路、仁三路、仁二路、仁五路一段、仁五路三段、仁五路二段、仁六路、倉前路、傳藝路一段、傳藝路二段、光復路、光榮北路、光榮路、公園一路、公園三路、公園二路、公園路、協同街、協和中路、協安路、協福路、南興路、國民中路、國民南路、壯濱路一段、大吉一路、大吉三路、大吉二路、大吉五路、大眾一路、大眾三路、大眾二路、大眾五路、大眾六路、大眾東路、大興路、孝威一路、孝威三路、孝威二路、孝威南路、孝威路、孝錦路、復興一路、復興三路、復興二路、復興五路、復興六路、新一路、新三路、新五路、新生街、新生路、新群北路、新興路、日新街、東八路、武淵一路、武淵三路、溪濱路一段、溪濱路三段、溪濱路二段、福和一路、福和二路、禮運路、穀倉路、自強東路、自強路、興盛北路、親河路一段、親河路二段、錦草一路、錦草三路、錦草中路、錦草二路、錦草五路、錦草東路、陽明北路。冬山鄉：東七路、東二路、東五路、東八路、東六路、武淵一路、武淵三路、武淵二路、武淵路。羅東鎮：中山路一段、中山路二段、中福南路、仁七路、倉前路、傳藝路三段、傳藝路二段、光榮路、向榮路、天祥路、安康路、富農路三段、新一路、新三路、新五路、新群一路、新群三路、新群二路、新群五路、新群北路、東二路、東宜一路、東宜三路、東宜二路、東宜四路、欣榮路、武淵路、禮運路、站東路、親河路二段、陽明北路、陽明路、黎明街。🕦影響時間：11月11日13時至17時(共4小時)停水原因：汰換工程新舊管線連接。📍停水地區礁溪鄉：塭底路。🕦影響時間：11月11日09時至18時(共8小時)停水原因：管線改接工程。📍停水地區魚池鄉：魚池村、武登村、頭社村。🕦影響時間：11月11日08時至18時(共10小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區古坑鄉：棋山🕦影響時間：11月11日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區阿里山鄉：樂野村。共1個村里。🕦影響時間：11月11日09時至17時(共8小時)停水原因：延管工程。📍停水地區鳳林鎮：中和路、大仁路、復興路。🕦影響時間：11月11日08時至17時(共9小時)停水原因：加壓供水設備更換工程。📍停水地區台東市：富岡里。吉林路一段、吉林路二段、志航路三段、志航路二段、東利路、花東海岸公路。吉林路一段, 吉林路二段, 志航路三段, 志航路二段, 東利路, 花東海岸公路。卑南鄉：富源村。東利路。🕦影響時間：11月11日09時至17時(共8小時)停水原因：加壓供水設備更換工程。📍停水地區東河鄉：大坵園至前寮；七塊厝產業道路。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。