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▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與疑似中國女間諜黃樂（Alice Huang）曾一同在台北「三六食府」用餐。（圖／記者朱永強攝）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承婚外情後，交往對象黃樂（Huang Le，又名Alice Huang）的商業版圖越挖越驚人。香港媒體《香港01》在香港、新加坡與中國內地查閱公司登記資料發現，黃樂擁有香港永久居民身分，曾以10億元人民幣把公司賣給香港上市的遊戲公司「第七大道」，更是中國網約車平台「T3出行」營運商的董事，而這家公司今年衝刺港股上市，卻遭中國證監會喊卡。凡走過必留下痕跡，黃樂一路走來的商業足跡，也讓她的真實身分更顯撲朔迷離。據《香港01》報導，黃樂現年約42歲，是湖南人，到香港浸會大學攻讀碩士後，取得香港永久居民資格。根據新加坡公司登記資料，她2023年出任Megaspeed董事時，就是以香港特區護照登記。關於她的學歷，各方說法略有出入。中國財經媒體《財新網》引述知情人士說法，指黃樂約20年前在浸會大學傳理學院攻讀媒體管理碩士；《香港01》則報導，她是在2017年取得浸會大學媒體管理碩士學位。綜合中港媒體報導，黃樂的經歷大致如下：：自稱有4年媒體從業經驗，曾任職央視、湖南衛視，但湖南衛視主管表示不認識她，兩家電視台官網也查無紀錄。：匯豐（香港）私人銀行部，擔任總裁助理或副總裁職務（各方說法不一）。：中信證券證券金融業務線副總裁。：上海和熙投資執行董事，同時是和熙股東「上海韻禧投資管理諮詢」的董事。：以10億元人民幣，將旗下遊戲公司賣給第七大道。：出任新加坡Megaspeed董事，同年11月出售股權、辭任董事。：出任T3出行營運商「南京領行科技」董事。：在香港註冊兩家新公司。《香港01》調查發現，黃樂與第七大道的關係遠比外界想像的深。2019年8月，香港上市的第七大道（股票代號0797）宣布，以10億元人民幣收購一家中國內地遊戲公司，而這家公司正是由黃樂透過多重英屬維京群島（BVI）離岸公司控股，其中一家香港公司的董事，正是黃樂的商業夥伴、上海人康偉（Kang Wei）。到了2023年，角色互換。第七大道將旗下新加坡海外業務「7Road International」出售給黃樂，由她持有的BVI公司「Huang Le Limited」持股，之後更名為Megaspeed。黃樂同年3月擔任董事，但短短8個月後，就在2023年11月將股份出售給新加坡公司SwiftData，並辭去董事職務。更令人意外的是，黃樂的觸角還延伸到中國網約車產業。2023年8月，黃樂與康偉以「南京領行科技」投資人身分，與該公司執行長等人一同參訪央企參股的汽車科技公司。2024年11月，黃樂正式成為南京領行科技董事。這家公司旗下營運「T3出行」網約車平台，背後股東包括一汽、東風、長安三大汽車央企，以及騰訊、阿里巴巴等科技巨頭。同年12月，第七大道也投資逾1億元人民幣，取得領行科技少數股權。今年4月，領行科技向港交所遞交上市申請，估值高達242億元人民幣。但到了9月，中國證監會卻喊停上市程序，要求公司補充說明歷次增資、股權轉讓價格與定價依據，並查詢公司是否有人「代持」股份，同時質疑公司認定「無實際控制人」的依據。就在間諜疑雲爆發前幾個月，黃樂今年7月和8月，又分別在香港註冊「Stag Bay Technology Limited」與「Aspen Creek Limited」兩家新公司，她是唯一董事與股東，註冊地址是秘書公司，具體業務至今不明。黃樂的商業版圖橫跨私募、遊戲、資料中心與網約車，卻多半透過離岸公司層層持股，也讓外界質疑，她是否只是站在台前的「白手套」或「幌子」。目前有幾個疑點值得注意：：據彭博社報導，Megaspeed進口的輝達產品總額超過46億美元，規模是該公司2023年現金餘額的1000倍以上，資金從何而來，至今成謎。：中國證監會要求T3出行說明是否有人代持股份，雖然未點名黃樂，但也讓外界對相關股權結構產生疑問。：據中國財經自媒體達摩財經報導，黃樂2016年曾是和熙投資股東之一的股東，一年後退出持股，由一名同樣姓黃的人士接手，坊間傳聞兩人是姊妹，但報導強調並無權威來源可證實。不過，以上僅是外界的質疑。截至目前，並沒有任何公開證據顯示黃樂是替他人代持的幌子，相關疑問仍有待各國調查單位釐清。黃樂與黃仁勳的關係，最早在2025年5月曝光。當時黃仁勳訪台，媒體發現他在台北三六食府宴客時，與一名女子互動親密，離開時還上了同一輛車，後來才知道這名女子就是黃樂。《紐約時報》2025年10月首度報導Megaspeed疑雲，指出該公司大量購入輝達晶片，聲稱要在馬來西亞、印尼興建資料中心，但記者實地走訪後發現，現場只是空置辦公室與破舊店舖。彭博社2025年12月也報導，Megaspeed涉嫌將輝達先進晶片違規轉售到中國，Megaspeed則否認。今年10月，《紐約時報》再報導，美國情報認定黃樂是中國間諜，被安排在黃仁勳身邊。對此，中國外交部發言人郭嘉昆9日回應，所謂中國間諜的論調「純屬捕風捉影，汙蔑抹黑」。黃仁勳則在8日發信給員工，坦承對妻子不忠。