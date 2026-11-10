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NBA金州勇士隊今（10）日於主場展現摧枯拉朽的統治力，在當家一哥柯瑞（Stephen Curry）僅出賽20分鐘便高效轟下25分的帶領下，終場以138：87血洗紐奧良鵜鶘隊狂勝51分。柯瑞今晚寫下生涯里程碑，超越德羅展（DeMar DeRozan）獨居NBA史上第17位。與這位超級球星打球，徹底折服了陣中場均突破20分的新秀大物倫德伯格（Yaxel Lendeborg），讓其在直播中直呼要親手撕下房間裡的喬丹（Michael Jordan）海報，換上自己心目中的唯一歷史最佳（GOAT）柯瑞。儘管末節完全在板凳席談笑風生，柯瑞全場出賽僅20分49秒，便以10投6中、包含外線7投4中與罰球9罰全中的頂級效率，進帳25分、5籃板、2助攻，正負值高達全場最高的+32。此役柯瑞開局隨即命中三分彈，將個人連續命中三分球的場次推進至101場，高居歷史第7位（歷史第1同樣由柯瑞的268場保持）。不僅如此，柯瑞在第三節生涯總得分正式達到26796分，超車國王球星德羅展躍居NBA歷史總得分榜第16位；而在本賽季前9場比賽中，38歲的柯瑞累計狂砍275分，正式超越杜蘭特（Kevin Durant）在2023-24賽季所創下的272分紀錄，成為NBA自1954年引入24秒進攻時限以來，歷史上所有35歲及以上球員中開季前9戰得分最高的球員。前NBA最佳第六人威廉斯（Lou Williams）對此讚嘆：「柯瑞已經進入了不可思議的心流狀態，他完全了解自己的能力與出手點，看他打球簡直是一種純粹的享受。」除了老大哥柯瑞的無解表現，勇士新星倫德伯格與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）此役也各自飆下23分與25分。本季場均能繳出21.2分、7.2籃板、4助攻全能身手的倫德伯格，近期在個人直播中公開向柯瑞表白，透露自己已經被柯瑞的領導力與實力徹底打服，決定撕下房間牆上原本張貼的「籃球之神」喬丹海報，換上被他尊稱為「偉大國王」的柯瑞，並認定柯瑞就是他心中的GOAT。在老將維持頂級巔峰、年輕球員快速接班的完美化學效應下，完成歷史級大逆轉反彈的勇士隊士氣如虹，接下來將在11月12日迎戰強敵休士頓火箭隊，全力挑戰將這波不可思議的連勝紀錄推進至第9場。勇士本季開局一度陷入3連敗泥淖，外界甚至響起陣容老化的質疑聲浪；然而在總教練科爾（Steve Kerr）的運籌帷幄下，勇士迅速完成攻防體系校準。今日面對鵜鶘，勇士首節便拉開15分差距，次節持續發動猛攻，半場取得72：43大幅領先；第三節柯瑞更單節4投3中、8罰全中獨攬16分，率隊在三節打完狂勝47分提前讓比賽失去懸念。這場51分的大屠殺，讓勇士正式締造聯盟開季前所未有的「3連敗後8連勝」歷史紀錄；這也是科爾執教時代以來，勇士隊史第7度打出8場以上的連勝高潮（前6次分別為2014-15、2015-16、2016-17、2017-18、2018-19及2021-22冠軍賽季）。