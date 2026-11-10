我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（10）日延續強勁反彈氣勢，加權指數開高走高，盤中最高衝上43135.92點，大漲1474.22點，一度站回4萬3千點大關，雖然隨後漲幅收斂，但終場仍大漲1050.22點，以42711.92點作收，漲幅2.52%，成交金額達1兆33.39億元，連續2個交易日強勢反攻，累計大漲3010.28點。台積電終場上漲50元來到2285元，漲幅2.24％，收在今日最高價。台股今日以42130.33點開出，上漲468.63點，盤中最低來到41930.03點，隨後買盤持續進場，指數最高衝上43135.92點，漲幅一度擴大至3.54%。不過，盤中高檔賣壓逐漸出現，指數未能守住43000點，終場收在42711.92點，仍保有千點以上漲幅。觀察盤面表現，電子權值股仍是帶動大盤的重要力量。台達電（2308）前一交易日攻上漲停，今日再度亮燈，連續第2個交易日漲停；日月光投控（3711）也加入漲停行列，聯發科（2454）、台積電（2330）及鴻海（2317）同步走揚，成為推升指數的重要支撐。