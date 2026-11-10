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▲黃樂前央視同事現身微博！「同一辦公室、當年就看出她不簡單」（圖／截自微博）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承婚外情後，交往對象黃樂（Alice Huang）的真實身分持續成為焦點。她自稱曾任央視、湖南衛視記者，湖南衛視主管卻表示「沒聽過這個人」，兩家電視台官網也查無資料，一度讓外界質疑她履歷造假。不過，微博上擁有逾228萬粉絲的前央視記者白潔9日發文，證實黃樂曾是她在央視同一間辦公室的同事，還直言「當年就看出她不簡單」。這篇貼文雖然很快就無法瀏覽，但已被大批網友截圖轉傳。據香港媒體《香港01》與《自由時報》報導，網名「啞巴」的前央視記者白潔9日在微博發文表示，經過整整一個上午的查證與討論，終於確認捲入黃仁勳風波的黃樂，正是過去和自己在同一間辦公室共事的同事。白潔在貼文中直言，當年共事時就覺得黃樂為人「不簡單」，「沒想到能如此不簡單」。文末她還忍不住自嘲：「看看人家，看看自己。」並表示這則新聞讓她連出門散步的興致都沒了。這篇貼文引發熱烈討論，社群平台X上的知名帳號「李老師不是你老師」也轉發截圖，讓貼文迅速擴散。不過，原貼文目前已無法在白潔的帳號瀏覽，是否遭到刪除或限制，原因不明。白潔的爆料，讓黃樂的履歷真偽之爭出現轉折。據《紐約郵報》與中國私募基金資料庫「私募排排網」資料，黃樂自稱擁有4年媒體從業經歷、8年證券從業經歷，曾任湖南衛視與央視記者，之後轉戰金融業，歷任匯豐私人銀行部總裁助理、中信證券業務線副總裁及上海和熙投資執行董事，還曾獨立管理多檔私募基金，在和熙投資核心團隊中排名第三。然而，湖南衛視一名主管先前受訪時表示「沒聽過這個人」，並強調若黃樂真的當過記者，官網理應留有紀錄；記者查詢湖南衛視與央視官網，也都找不到她的署名報導。匯豐銀行與中信證券則拒絕置評，中國媒體《時代週報》致電和熙投資，也無人接聽。如今白潔的貼文，至少為黃樂的央視經歷提供了一個來自前同事的說法，但這仍是個人在社群上的發言，央視官方至今沒有證實。至於湖南衛視的經歷，目前仍沒有任何人出面證實。除了白潔，目前在中國社群平台上，並沒有出現其他具名人士出面爆料黃樂。先前中國財經媒體《財新網》曾引述不具名的知情人士說法，形容黃樂有著典型湖南女孩的相貌，笑容很有感染力，個性大方、善談且具氣場，並指她約20年前在香港浸會大學傳理學院攻讀媒體管理碩士。另有海外中文網站以「中媒曝她800億詐騙往事」為題報導，但相關內容的出處與細節，目前都無法查證，也沒有主流媒體跟進證實。值得注意的是，關於黃樂的討論在中國網路上似乎受到一定限制。除了白潔的貼文無法瀏覽外，中國官方媒體對黃樂的身分也幾乎隻字未提，只轉述外交部「捕風捉影、汙蔑抹黑」的回應。至於黃樂本人，據英國《金融時報》報導，她的電話已無法聯繫，微信和電子郵件帳號似乎也都已刪除；《香港01》也報導，她在事件曝光後關閉了微信朋友圈。美國情報單位雖指控黃樂替北京蒐集情報，但目前並未公開具體證據，她也沒有遭到任何起訴。輝達董事會已啟動獨立調查，黃仁勳預計11月18日受邀出席美國國會閉門簡報。