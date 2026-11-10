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▲有網友翻出《再婚皇后》首飾與淘寶貨的對比照，最低價竟只要台幣28元。（圖／翻攝自Disney+）

韓劇《再婚皇后》在近日因超華麗的西式宮廷風而引發高度討論，不過竟有韓國網友發現，劇中角色戴的皇冠、項鍊、耳環等看起來超高級的首飾，竟疑似是從中國網路購物平台淘寶買的，對比照直接瘋傳，火速引發熱議。不過有粉絲點出關鍵，認為劇組都飛到歐洲拍攝，不可能再有那麼多經費購買這麼多高額首飾，而且真品還會怕弄壞，所以購買便宜道具很合理。《再婚皇后》劇中有許多華麗首飾，像是皇后戴的皇冠、皇帝、王子、貴族等戴的項鍊、耳環、胸針多種首飾。不過有眼尖網友發現，這些首飾竟然在淘寶都找得到，而且還一模一樣，價錢最低的胸針僅要約人民幣5.69元（約台幣28元）、水鑽皇冠髮飾約人民幣14.8元（約台幣72元）、滿鑽新娘首飾3件套約人民幣29.9元（約台幣147元）、最貴的則是滿鑽套裝，要價人民幣189.99元（約台幣936元）。消息傳出後，火速引發熱議，但大部分網友都直言不意外，並點出關鍵，「演戲當然用道具啊！萬一珠寶被偷搶還得了？」、「不然呢，韓國劇組能讓歐洲王室借珠寶？」、「正常啊！真珠寶很麻煩欸！怕掉、怕被搶、不小心刮傷了也麻煩！」、「一整個劇組都飛到歐洲去了，鏡頭裡效果好的話，也是不用到特別訂製吧，預算是很多但又不是無上限。」不過也有劇迷指出劇中也有部分珠寶是來自真實品牌，在劇集播放完的工作人員頁面中，可以看到有標記一些贊助品牌。而對於珠寶是否真的是淘寶貨，劇組與Disney+則尚未做出回應。