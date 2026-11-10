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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳婚外情風暴震撼全球，在8日發布公開向家人與員工致歉，他與中國女間諜、新加坡企業Megaspeed高階女主管黃樂（Alice Huang）之間藏有什麼樣的往來備受關注，然而，科技媒體《WIRED》最新調查披露，早在黃仁勳向全體員工公開致歉的一年前，便已聘請專門替政商名流處理性醜聞等爭議的紐約頂級危機公關公司Heller，來處理私生活事務。根據《WIRED》報導，兩位知情人士向該媒體透露，危機公關公司Heller至少自2025年10月起，已協助處理黃仁勳的幕後公關工作，比他公開承認婚外情早約一年。消息人士向WIRED透露，公關公司與黃仁勳及其女兒黃敏珊（Madison）保持頻繁聯繫。黃敏珊現任輝達產品行銷總監，在公司內部的能見度日漸提升。目前尚不清楚該公司最初受聘時的工作，是否已涉及黃仁勳的婚外情問題。Heller由創辦人海勒（Risa Heller）成立，在業界以善於處理棘手醜聞聞名，過去客戶包括爆出性醜聞的美國前國會眾議院議員韋納（Anthony Weiner），以及捲入多起性騷擾風波的名廚巴塔利（Mario Batali）。海勒亦曾擔任美國總統特朗普女婿兼白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）家族企業「庫什納公司」（Kushner Companies）的發言人與公關顧問。報導稱，在 2025 年 10 月《紐約時報》報導輝達是否幫助中國公司規避美國晶片出口限制後不久，輝達內部溝通團隊就被告知，在媒體詢問有關黃仁勳的問題時，要先送交Heller。