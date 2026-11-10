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求婚、告白到粉絲應援都可以！台北101化身大型告白牌

▲台北101表示，今年活動將於12月24日（四）、25日（五）舉行，民眾可以透過點燈打字，將想說的話呈現在台北101外牆。（圖／台北101提供）

101告白點燈11/29截止申請！每組5萬元、超額將抽籤

▲「LIGHT UP TOGETHER一起點亮幸福」告白點燈活動，申請期限至11月29日止，每組費用為新台幣5萬元。（圖／台北101提供）

活動收入20%捐公益！讓聖誕告白祝福延續公益

2026年最浪漫的聖誕節告白方式來了！台北101今（10）日宣布，將於推出「LIGHT UP TOGETHER一起點亮幸福」聖誕點燈打字活動，邀請民眾將告白、感謝或偶像應援等心意化為城市燈光，讓台北101成為傳遞祝福的舞台。活動每組申請費用為新台幣5萬元，申請期限至11月29日止，台北101也將捐出活動收入的20%支持公益。台北101表示，今年活動將於12月24日（四）、25日（五）舉行，民眾可以透過點燈打字，將想說的話呈現在台北101外牆。無論是向另一半求婚、感謝家人朋友，或是替喜愛的偶像應援，都能把心意化為城市中的一道光。過往點燈活動也留下不少難忘故事，曾有民眾透過台北101向交往多年的女友求婚，當告白文字亮起時，女友感動落淚並當場答應；也有粉絲將平時寫在手幅上的應援文字搬上台北101，替喜愛的偶像加油。除了告白之外，過去人氣大貓熊福寶的粉絲也曾申請點燈打字，當晚吸引上百名粉絲相約到場，當應援文字亮起時，大家立刻拍下溫馨大合照，讓台北101成為全場最大的應援看板。今年也歡迎各家粉絲揪團參加，將對偶像的支持化為特別的聖誕祝福。台北101表示，對告白點燈活動有興趣的民眾可至台北101官方活動專頁線上申請，。若符合資格的申請件數超過活動名額，將採抽籤方式決定。申請結果自12月1日起陸續透過電子郵件通知，中籤或申請通過者須於12月4日中午12時前完成付款，實際點燈日期及時段則由台北101安排。除了讓民眾透過點燈傳遞心意，台北101也宣布將捐出此次活動收入的20%支持公益，讓一份告白、一句感謝或一段應援，不只點亮台北夜空，也能將溫暖傳遞給更多需要幫助的人。今年聖誕節想給另一半一個難忘的求婚驚喜，或是想對家人、朋友說聲感謝，甚至為喜愛的偶像送上祝福，都可以把握申請期限，讓最想說的話在台北101外牆閃耀。