我是廣告 請繼續往下閱讀

退休年齡延後 台大醫院院長：可再討論

近日護理師人力短缺，根據現行規定，從事危勞職務可於55歲提前退休，而屆齡則是60歲退休，但公立醫院協會則建議延長危勞護理師退休年齡至64歲。台大醫院院長余忠仁今（10）日受訪時提到，這是可以討論的，尤其屬於高風險的護理師，職務上確實負擔較重，危勞認定就交給醫院判斷。余忠仁上午出席「台大醫院攜手臺灣醫學會、台灣內科醫學會領航AI智慧醫療與倫理迎接 WCIM 2026 世界內科醫學會國際盛會」記者會。根據「公務人員退休資遣撫卹法」及「公務人員危勞職務認定標準」規定，公立醫院的護理師若輪值三班，常遇到危害身心健康或生命安全的危險事件，可於55歲自願提早退休，屆齡退休年齡則為60歲。有不少護理師則是選擇55歲提前退休。余忠仁今日受訪時提到，這其實是可以討論的，因為這應有時代的因素。過去屬於高風險的護理師，職務負擔上較嚴重，危勞認定也是由醫院進行判斷。他指出，一般危勞是55歲就可辦理退休，護理長以上可能約到60歲。退休後，也可以在私立醫院進行業務，不少人也會想回到醫院。余忠仁指出，現行有不少部分工時的護理師就是這樣回流的。若有放寬年齡，都可以再討論，因為許多國家都在延後退休年齡。余忠仁指出，若規定可以再活化，不要訂定的這麼死板，對於整體醫療院所或個人而言，生涯規劃都可以更有彈性，並滿足醫療服務需求。護理師公會全聯會提到，公會支持的是增加護理師自主選擇的彈性，並非將退休年齡一律延後至64歲。原有55歲自願退休的權益仍予保留，護理師可依自身健康、工作狀況及生涯規劃，自主決定退休時間，且不影響既有退休俸權益。