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金州勇士隊今（10）日在主場面對紐奧良鵜鶘全場狂轟猛炸，終場以138：87多達51分的巨大分差血洗對手，強勢豪取近期的一波8連勝。這波連勝浪潮不僅迅速抹平了開季的低迷，還為灣區球迷帶來無窮想像，因為勇士上一次在例行賽拉出8連勝，正是勇士捧起總冠軍金盃的2021-22賽季，如今這股熟悉的奪冠氣息似乎再次席捲金州。開季時，勇士一度陷入低潮遭遇 3 連敗，外界質疑聲浪不斷。誰曾想柯瑞（Stephen Curry）和菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）一路大爆發，帶領球隊拉出一波強勢的反彈。勇士也因此成為NBA歷史上首支在開季吞下3連敗後、隨即狂飆8連勝的球隊。超狂表現讓美媒《Legion Hoops》賽後特別發文表示：「勇士在開季0勝3敗之後已取得 8 連勝，繼續低估勇士吧！」這波8連勝是科爾執教勇士時代以來，隊史第7個單季至少打出8連勝的賽季。回顧過去6次，包括2014-15、2015-16、2016-17、2017-18、2018-19以及2021-22賽季，勇士最終有4次成功捧起總冠軍金盃，另外2次也打進總冠軍賽。勇士上一次在例行賽完成8連勝正是2021-22賽季，而該年他們最終一舉順利封王，如今重現好兆頭，無疑為本季添增不少想像空間。