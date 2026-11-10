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晶圓代工龍頭台積電今（10）日公布2026年10月營收，合併營收達新台幣5,868億9,000萬元，不僅較9月增加14.7％，更較去年同期大增59.7％，刷新單月營收歷史紀錄。累計今年1至10月營收達4兆4,856億1,700萬元，年增43.3％，持續維持強勁成長。根據台積電公布的營收報告，2026年10月合併營收為5,868.9億元，相較9月的5,118.57億元，增加約750.33億元，月增14.7％；與2025年同期的3,674.73億元相比，增加約2,194.17億元，年增59.7％。回顧近期營收表現，台積電2026年8月營收為5,148.06億元，當時已刷新單月歷史紀錄，9月營收則為5,118.57億元。如今10月營收進一步攀升至5,868.9億元，再度改寫紀錄，單月營收首度突破5,800億元；累計營收方面，台積電今年前10月合併營收達4兆4,856億1,700萬元，相較去年同期的3兆1,304億3,700萬元，增加約1兆3,551.8億元，年增43.3％，同樣呈現雙位數成長。