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身兼台北市長蔣萬安執行競選總幹事的藍委巧芯，安排明日立院外交國防委員會審查「軍人年改」相關法案，並不排除送出委員會，搶攻軍人票態勢明顯。國防部報告今（10）日送抵立院，直言是否將調整CPI指標降至2%或3%，宜再審慎評估，更說退伍人員若隨現役人員薪資調幅同步調整退除給與給付金額，將影響部隊人力穩定，亦衍生退撫基金繳費義務與給付權利不對等之情形，且增加政府財政支出及衝擊退撫基金永續健全。國防部表示，國軍退撫制度規劃，旨在達成人力資源「長留久用」目標，定期退除給與調整機制，旨在保障退伍袍澤基本生活與家庭照顧需求，同時兼顧國家財政與基金永續發展。現行服役條例第39條明定退休俸調整，於CPI累計成長率達±5%時，應予調整，其調整比率由行政院會同考試院，考量國家經濟環境、政府財政與退撫基金準備率定之；或至少每4年應予檢討。國防部說，依行政院主計總處界定，高齡家庭係指「戶內人口皆為65歲以上家庭」，軍職人員家庭結構情況不一，且成員未必皆為65歲以上，又不同型態家庭各有不同生活需求，其物價變動也有所不同，且家庭具資源共享之特性，各項商品或服務之消費支出，可能由其他家庭成員使用，若改參考高齡家庭CPI恐未能適切反映實際需求。國防部更表示，退撫基金目前係由政府與現役人員共同撥繳費用設立，並隨薪扣減，退伍後按輔導會70%及退撫基金30%給付比率支付退休俸。因退伍人員已無繳付退撫基金費用，若隨現役人員薪資調幅同步調整退除給與給付金額，或將計算基數調整與現職相同，造成退伍所得與在職待遇相近，恐降低官兵長期服役意願，影響部隊人力穩定，亦衍生退撫基金繳費義務與給付權利不對等之情形，且增加政府財政支出及衝擊退撫基金永續健全