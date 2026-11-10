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台中一名林姓男子在兩家選物販賣機店擺放改裝夾娃娃機，消費者投入10元操控爪子夾取商品，成功夾中後還能玩刮刮樂，依刮中號碼兌換額外獎品。不過，機台主要商品竟只是衛生紙，保夾金額卻高達280元，商品價值與消費金額明顯不相當，加上刮刮樂具有機率性，已不只是一般選物販賣，而是涉及賭博。台中市警第三分局先後於去年3月及今年1月查獲兩家店的違法機台，台中地院認定林男未領有電子遊戲場業營業級別證，非法經營電子遊戲場業，兩案各判拘役30天，合併應執行拘役40天。判決指出，林男分別在台中市兩家選物販賣機店擺設改裝機台。第一家「夾鑫福」自民國114年1月間起營業，第二家「手好痠」則從同年11月間開始營業，兩台機器都加裝刮刮樂功能。消費者每次投入10元，就能操作搖桿控制爪子夾取商品，成功將商品夾入洞口後，還可獲得一次刮刮樂機會，再依刮中的號碼兌換不同獎品；如果沒有夾中，投入的錢就歸業者所有。林男辯稱，機台本身有保夾功能，消費者夾到商品後，才可以選擇是否參加刮刮樂，屬於額外促銷活動，並沒有改變機台結構。不過，檢方調查發現，兩台機器雖然都有保夾設定，但保夾金額都是280元，主要供人夾取的商品卻只是衛生紙等廉價物品，商品價值與消費金額顯不相當。檢方認為，消費者夾中商品後，還能透過刮刮樂以機率方式取得額外獎品，具有射倖性，也就是結果帶有運氣成分，並非單純花錢購買商品，因而認定機台已屬電子遊戲機，林男未取得電子遊戲場業營業級別證就擺設營業，涉嫌非法經營及賭博。第三分局警方分別於114年3月31日前往「夾鑫福」查訪，另於115年1月14日前往「手好痠」查緝，扣得改裝機台各1台及相關IC板，循線通知林男到案。檢方偵結後，依違反《電子遊戲場業管理條例》及賭博罪嫌聲請簡易判決處刑。台中地院審理認為，林男兩次擺設機台營業，均同時涉及非法經營電子遊戲場業及賭博罪，但依法律規定，從較重的非法營業罪處斷，兩次犯行分別論罪。法官考量林男明知未取得營業級別證仍擺設改裝機台營利，審酌其家庭經濟、教育程度及犯後態度，分別判處拘役30天，合併定應執行拘役40天，如易科罰金，每天以1000元折算。