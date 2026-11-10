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謝國樑提問突當機！沉默5秒讓童子瑋滿臉問號

台肥一廠變身AI園區？謝國樑出題、童子瑋反擊

謝國樑稱「忙看資料」！童子瑋被Cue嚇一跳

基隆市長選戰進入倒數18天，民進黨候選人、現任議長童子瑋與尋求連任的國民黨籍市長謝國樑，今（10）日中午在辯論會正面交鋒。不料，輪到謝國樑提問時，他一度恍神沉默約5、6秒，主持人見狀直接請童子瑋回答，這讓童當場傻眼直呼：「嗯？謝市長沒有提問。」謝國樑這才突然回神，趕緊打斷說：「抱歉，我還沒有唸。」突如其來的空白，也讓現場氣氛一度陷入尷尬。雙方在辯論會上針對市政規劃、交通建設及產業發展等議題展開攻防，不過，第三輪交叉詰問卻成為另類焦點，當輪到謝國樑提問時，計時器已經開始倒數，但他疑似沒有注意到是自己的發言時間，只見他推了一下眼鏡，低頭查看資料，接著又抬頭望向鏡頭方向，卻遲遲沒有開口，現場沉默約5、6秒；主持人見狀，依照流程直接宣布由童子瑋進行2分鐘回答。童子瑋突然被要求回答，當場露出錯愕神情，轉頭盯著謝國樑看了好幾秒，又左右張望了一會兒，滿臉疑惑地問道：「嗯？謝市長沒有提問。」謝國樑才像是突然回過神，急忙打斷主持人說：「抱歉，我還沒有唸，就馬上⋯我可以唸一下嗎？抱歉、抱歉！」主持人隨後重新確認流程，請謝國樑正式開始提問，並重新計算1分鐘時間，這段突發插曲才告一段落。重新取得提問機會後，謝國樑隨即將焦點拉回台肥基隆一廠的轉型爭議。他指出，台肥一廠閒置已久，近期傳出業者打算轉型成土資場，但市府並不贊成；另一方面，他主張配合協和電廠發展AI產業園區，質疑童子瑋對相關產業規劃及土資場議題的態度並不明確，要求對方表態是否支持AI產業園區方向。童子瑋回應，他同樣反對台肥一廠設置土資場，但也強調自己目前是以議會身分討論相關議題，而台肥方面並未與基隆市議會接洽，而是直接與市府進行溝通。對於謝國樑提出的AI算力中心構想，童子瑋則從電力輸送及基礎設施條件提出質疑。童子瑋指出，台肥一廠雖然鄰近協和電廠，但根據台電評估，可用的接電點位於汐止，若從該處輸送電力，過程中可能產生不必要的耗損，未必是設置AI算力中心的理想地點。他進一步認為，若要發展AI算力中心，應優先評估北五堵、八堵或中華貨櫃等更接近變電所的區域，並非單純因為台肥一廠鄰近電廠，就認定適合發展AI產業。針對交叉詰問時突然停頓的狀況，謝國樑事後受訪表示，當時自己還在查看資料，沒想到主持人很快就進入下一個環節，因為雙方輪流發言的速度很快，自己一時沒有跟上程序。他認為，主持人若能明確提醒「請謝市長回答」，自己就會立即接續發言，也建議主持人未來可以適時提醒，避免類似情況發生。童子瑋則表示，當下其實已經在準備接下來要回答的內容，因為事前有猜題，他總共準備了12個可能方向，而當時正打算翻頁查看資料，沒想到一抬頭起來發現：「嗯？怎麼又輪到我？沒有吧！」讓他一度相當錯愕，坦言「有點嚇到」。至於是否有注意到謝國樑當時在幹嘛？童子瑋表示，自己並未留意，因為當下正專心準備回答問題。