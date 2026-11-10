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首度設置台灣無人機展區 拓展台歐供應鏈合作

青年大使首度結合科技專長

外交部今（10）日例行記者會說明，台灣代表團於11月3日至4日參與德國「2026年柏林安全會議」（Berlin Security Conference, BSC），除外交部長林佳龍受邀發表錄影致詞，政務次長吳志中、國安會副秘書長林飛帆及國防部中將謝日升也參與專題座談，分享台灣在國防安全及全社會防衛韌性方面的成果。值得注意的是，外交部今年首度協助國內無人機業者設置產業展區，向歐洲展示台灣的關鍵零組件及製造技術，並安排具有無人機專長的青年大使參與，深化台歐無人機供應鏈及青年科技外交合作。外交部非政府組織國際事務會執行長、無人機外交小組執行長江振瑋今報告指出，台灣代表團受邀參與「無人機與反無人機」及「無人機：烏克蘭經驗與能力概覽」2場專題座談，與歐美國防安全及產業界專家交流，分享台灣無人機外交政策及國際供應鏈合作構想。外交部強調，台灣可運用半導體、資通訊及精密製造等產業優勢，協助歐洲建立安全、可信賴的無人機供應鏈。此次更首度協助國內業者於會場設置無人機產業展區，以關鍵零組件及企業對企業（B2B）供應鏈合作為主軸，展示台灣的製造及技術優勢。根據外交部先前公布的新聞資料，此次共有雷虎科技、璿元科技、新樂飛及台灣希望創新等4家業者參展。江振瑋提到，訪團也拜會德國無人機相關企業及「歐洲無人航空協會」（UAV DACH），就供應鏈串接、技術交流及企業媒合等議題交換意見，爭取台歐實質合作機會。此外，外交部今年首度在「國際青年大使交流計畫」設立「科技應用組」，安排具有無人機專長的青年參與柏林安全會議及產業交流，讓青年學子將科技專業與國際事務結合，累積科技外交實務經驗。訪德期間，青年大使也與「德台協會」青年團成員交流，分享台德青年對科技發展、國際安全及公共事務參與等議題的觀點，促進雙方民間交流與青年世代連結。外交部表示，未來將持續落實「總合外交」理念，結合政府、產業、學研及青年力量，將台灣科技產業優勢轉化為實質外交成果，積極推動台灣成為無人機民主供應鏈亞洲中心，深化與理念相近國家的合作關係。