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民進黨台北市長候選人沈伯洋日前接受網紅愛莉莎莎專訪，但部分支持者認為，愛莉莎莎過往有許多爭議，包含質疑總統大選「作票」、歧視原住民等言論等，因此相當不妥。對此，沈伯洋今（10）日強調，他接受的專訪，不是在為對方背書，且愛莉莎莎與他接觸的人重疊不大，若能透過專訪，讓更多人聽到他的政策是蠻不錯的。對於接受愛莉莎莎專訪的考量，沈伯洋中午受訪時還原，愛莉莎莎寄信到他的信箱，看到之後就說沒有問題，「我們今天去接受任何一個人的專訪，也不是在為他背書，他在專訪我的時候，也不是在為我背書」；他舉例，之前去平秀琳、王淺秋、趙少康等人專訪，也不是替對方背書，對方看起來也不是幫他背書，他們是盡媒體的責任做專訪。沈伯洋說，收到愛莉莎莎的信之後，他第一時間就答應了，後來因為時間有點喬不攏，對方有先取消，取消之後，後來時間可以才繼續，當時也跟對方講一件事，就是希望專注在政策，那天錄完也是從頭到尾在講政策，沒有提到政策以外的事；他認為，愛莉莎莎能接觸的人，跟他能接觸的人，重疊不大，若能透過專訪，讓更多人聽到他們的政策，是蠻不錯的。媒體追問，愛莉莎莎之前質疑總統大選作票，有部分支持者也質疑此次合體不適宜。沈伯洋重申，不管愛莉莎莎過去有什麼樣的言論，他們去接受對方專訪，不代表他們在為其過去的言論背書，他遇到很多與他政治立場南轅北轍的人，「我上他們的專訪，不是在為他們背書，他們也不是在幫我背書」。