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讓孩子安心上學、長輩自在出門、青年踏實築夢。台中市長候選人何欣純（9）日晚間於中央書局接下民間遞交的「好日台中」城市願景白皮書。面對文化工作者、公民團體與在地居民，何欣純拋出「10年後的台中」藍圖，主張從完善大眾運輸、活化街區文化到深化全齡照護，以具體市政革新回應市民對生活首都的期待。何欣純指出，這些看似平凡的生活日常，正是市政的核心工作。交通改善必須從弱勢行人的實際需求著手，改善人行步道動線，讓推嬰兒車的父母與坐輪椅的長輩皆能暢行無阻；在公共運輸方面，除了加速推動捷運路網，市府更須徹底整頓公車路線、班次與轉乘資訊，並導入智慧交通號誌與尖峰時段分流措施，實質緩解市民每日通勤與通學的痛點。何欣純強調，台中應走向「愈在地、愈國際」。她透露曾有業者反映，外國商務客來台看展後往往直奔外縣市景點，凸顯留住旅客的配套不足。她主張結合市府資源，完善交通接駁系統，串聯中央書局、舊城街廓至山海屯各區的歷史風貌與自然景致；並以自身連年參與的「鈴蘭通散步納涼會」為例，承諾將擴大辦理街區散策與文化節慶，讓在地文化走進生活，持續累積台中的城市品牌。座談現場民眾亦透過線上系統針對人行環境、大眾運輸與文化保存踴躍提問。何欣純回應，城市藍圖需仰賴「由下而上」的公民參與，未來若入主市府，將建立暢通的常態性溝通機制，納入各界專業與基層生活經驗；同時落實山海屯各區的均衡發展，在文教、交通、社福及運動休閒因地制宜挹注資源，與市民攜手打造兼具文化底蘊與人本關懷的宜居首都。