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高雄市前鎮警分局草衙派出所9日傍晚持檢察官核發的拘票，在鳳山區自強二路一帶緝獲一名涉嫌侵占公司貨款的 47 歲林姓男子。林男被捕後坦言，他之所以遲遲不敢面對警方，是因為誤以為自己因為其他案件已經遭到通緝，心生恐懼才會四處躲藏。警方指出，2026 年 9 月 9 日，一家水產公司的負責人曾姓男子向警方報案，指稱林姓員工涉嫌侵占公司貨款共新臺幣 1 萬 2,250 元，且多次催討都沒有結果。警方受理案件後多次通知林男到案說明，但林男均未配合現身。警方遂依法報請臺灣高雄地方檢察署檢察官核發拘票，並布署全力追查其行蹤。警方於11月9 日 17 時 45 分許掌握林男經常在自強二路一帶活動，上前表明身分並依法執行拘提，順利將林男逮捕，林男被捕後坦言，他遲遲不敢面對警方，是因為誤以為自己因為其他案件已經遭到通緝，心生恐懼才會四處躲藏。經辦案員警查證並明確告知他「根本沒有被任何案件通緝」後，林男才恍然大悟是自己誤會一場。因為未釐清司法狀況就一再逃避，反而讓自己真的被發拘票抓走，他當場懊悔地脫口而出：「我怎麼那麼笨！」林男雖然釐清了通緝誤會，但他涉嫌侵占公司貨款的行為仍屬事實，全案訊後已依業務侵占罪嫌，依法移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。前鎮分局分局長黃元民強調，案件不分大小，警方對於侵害民眾財產的不法行為，均將積極蒐證、追查到底，保障民眾權益。另提醒民眾，接獲警方通知應依法配合到案說明，如對案件或自身司法狀況有疑慮，應循正式管道查證，切勿因臆測或心存僥倖而逃避，影響自身權益。