美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）新人王今（10）日公布，美國聯盟由底特律老虎隊麥克尼格爾（Kevin McGonigle）獲得，得票數為204分。多倫多藍鳥隊日籍重砲岡本和真本季敲出33支全壘打、92分打點、打擊率.232，在新人王票選上僅排名第7。美媒《Roundtable Sports》認為岡本在票選中被低估，更直言在小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）陷入低潮的情況下，岡本扛起藍鳥隊整條打線。該媒體同時指出，藍鳥隊的戰績不佳、岡本曾有日本職棒（NPB）的背景，或許對他產生不利的影響。
岡本和真新人王票選第7名 美媒認為被低估
大聯盟新人王今日公布，美聯新人王得主麥克尼格爾獲得了204分；第2名為獲得122分的克里夫蘭守護者隊投手梅賽克（Parker Messick）；第3名則是獲得54分的波士頓紅襪隊托勒（Payton Tolle）。隨後依序為芝加哥白襪隊村上宗隆、堪薩斯皇家隊詹森（Carter Jensen）、守護者隊狄羅特（Chase DeLauter），而岡本和真僅獲得17分，排在第7位。
然而，美國媒體《Roundtable Sports》對岡本所獲得的評價表達了疑慮，「岡本這個賽季的出色表現並未得到充分肯定，讓人感覺彷彿被掩蓋在其他選手的光芒之下。」岡本去年休賽季以4年總額6000萬美元合約加盟藍鳥隊，本季出賽多達156場，繳出打擊率.232、33支全壘打、92分打點、上壘率.310、OPS.762 的成績單。
岡本和真扛起藍鳥隊打線 團隊戰績、日職經驗成為不利因素
本季藍鳥隊在當家重砲小葛雷諾陷入低潮、主力球員相繼傷退的情況下，整季以79勝83敗在美聯東區墊底，全靠旅美第一年的岡本和真一肩扛起並撐起整條打線。《Roundtable Sports》高度讚許岡本能迅速適應從未交手過的大聯盟投手群，「他所面對的，是一群過去從未碰過、甚至連名字都沒聽過的投手。在完全缺乏先驗情報的劣勢下，仍能繳出如此漂亮的進攻數據，這份成就更加令人印象深刻。」
另一方面，該媒體也提到球隊戰績、年齡以及過往資歷可能影響了票選結果。在前6名獲獎球員中，有4人隸屬於闖進美聯季後賽的球隊；報導進一步分析，年滿30歲且在日職擁有豐富實績的岡本，在被以「新人」標準審視時，這些背景條件或許對他產生了不利的影響。
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大聯盟新人王今日公布，美聯新人王得主麥克尼格爾獲得了204分；第2名為獲得122分的克里夫蘭守護者隊投手梅賽克（Parker Messick）；第3名則是獲得54分的波士頓紅襪隊托勒（Payton Tolle）。隨後依序為芝加哥白襪隊村上宗隆、堪薩斯皇家隊詹森（Carter Jensen）、守護者隊狄羅特（Chase DeLauter），而岡本和真僅獲得17分，排在第7位。
然而，美國媒體《Roundtable Sports》對岡本所獲得的評價表達了疑慮，「岡本這個賽季的出色表現並未得到充分肯定，讓人感覺彷彿被掩蓋在其他選手的光芒之下。」岡本去年休賽季以4年總額6000萬美元合約加盟藍鳥隊，本季出賽多達156場，繳出打擊率.232、33支全壘打、92分打點、上壘率.310、OPS.762 的成績單。
岡本和真扛起藍鳥隊打線 團隊戰績、日職經驗成為不利因素
本季藍鳥隊在當家重砲小葛雷諾陷入低潮、主力球員相繼傷退的情況下，整季以79勝83敗在美聯東區墊底，全靠旅美第一年的岡本和真一肩扛起並撐起整條打線。《Roundtable Sports》高度讚許岡本能迅速適應從未交手過的大聯盟投手群，「他所面對的，是一群過去從未碰過、甚至連名字都沒聽過的投手。在完全缺乏先驗情報的劣勢下，仍能繳出如此漂亮的進攻數據，這份成就更加令人印象深刻。」
另一方面，該媒體也提到球隊戰績、年齡以及過往資歷可能影響了票選結果。在前6名獲獎球員中，有4人隸屬於闖進美聯季後賽的球隊；報導進一步分析，年滿30歲且在日職擁有豐富實績的岡本，在被以「新人」標準審視時，這些背景條件或許對他產生了不利的影響。