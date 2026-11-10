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1815增班、9026分流 謝國樑細數4年通勤改善

質疑市府包車排擠既有業者 恐形成惡性循環

30輛電動公車年底上路 3年內逐步汰換123輛

基隆市長謝國樑今（10）日在市長候選人辯論會中，針對市民關心的通勤問題，細數4年來推動的交通改善措施，包括國道客運1815路線增班、9026路線分流、新闢2088B及2088C支線，以及延伸589公車至百福社區等具體成果。對於童子瑋提出由市府編列預算包車載運通勤族的構想，謝國樑也提出質疑，認為如果缺乏完整配套，恐怕排擠既有客運業者的生意，讓原本經營困難的業者更加難以生存，最終仍由市府花錢接手，形成惡性循環。謝國樑指出，通勤是基隆市民每天面對的重要課題，他上任後持續與中央主管機關及客運業者協調，積極改善國道客運班次不足的問題。除了成功爭取1815路線增班，也曾親自搭乘9026客運，實際了解通勤族需求，進一步推動9026路線分流，改善不同地區民眾的乘車問題。在國道客運路網方面，謝國樑也推動2088B及2088C支線開通，服務深澳坑及八斗子地區居民，讓通勤族有更便利的交通選擇。此外，市府也與新北市政府合作，將589路線延伸至百福社區，進一步強化基隆與新北市之間的公共運輸網絡。針對童子瑋提出由市府採購尖峰時段運能、透過包車方式增加通勤班次的構想，謝國樑質疑，如果市府編列預算，安排遊覽車行駛既有客運路線，卻沒有做好運量分配及整體規劃，等於政府花錢與既有客運業者競爭，恐怕直接排擠原有乘客，讓本來就面臨缺工及營運壓力的業者更加難以經營。謝國樑進一步指出，客運業者經營不易，如果政府投入公帑包車，導致既有業者營收減少，甚至因不堪虧損而減班、退出市場，最後仍然要由市府投入更多預算接手營運。「原本是要解決通勤問題，結果卻可能讓客運業者更加難以生存，最後又要由政府花更多錢收拾，這難道不是一種惡性循環嗎？」謝國樑也以R66、R82及R86等路線為例，過去部分客運業者因經營及人力問題無法維持正常班次，最終必須由市府介入接手，才能維持市民基本的交通需求。他認為，這些經驗已經說明，公共運輸政策不能只考慮短期增加多少班次，更必須兼顧既有業者的長期經營，否則一旦業者退出市場，最後承擔成本的仍然是市府及全體市民。除了改善既有路網，謝國樑也在辯論中說明市公車汰換進度。目前市府已完成首批30輛低地板電動公車採購，預計今年底正式投入營運，未來約3年將逐步汰換全市123輛大型公車，更新為低地板電動公車，提升乘車舒適度與安全性，同時降低碳排放，推動基隆公共運輸轉型。謝國樑認為，改善通勤問題，不能只靠短期增加車輛，更要從整體路網、班次調度及業者經營等面向全面考量。從國道客運增班、路線分流、跨縣市公車延駛，到市區公車逐步電動化，市府持續透過實際協調與政策執行改善市民通勤需求，未來也將繼續與客運業者合作，兼顧通勤品質及公共運輸的永續經營。