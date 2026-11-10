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柯瑞本季狀態火燙 勇士戰術板只寫：Pass To Steph

巴特勒與柯瑞交情好 曾稱他是：影響力最大球星

金州勇士今（10）日主場迎戰弱旅紐奧良鵜鶘，以138：87大勝，全場淨勝51分，寫下本季最大勝分差紀錄。柯瑞（Stephen Curry）攻下25分、5籃板與2助攻，還投進4顆外線，生涯總得分26796分，超越德羅展（DeMar DeRozan）升至歷史得分榜第16名，第三節時，巴特勒（Jimmy Butler）搞笑在場邊舉起戰術板，上方沒有複雜跑位，竟只寫著「3個字」：「Pass To Steph！（把球傳給柯瑞）」柯瑞（Stephen Curry）本季從膝傷中回歸，38歲這年展現極好狀態，本場先發僅打21分鐘，就貢獻25分、5籃板、2助攻以及4顆外線，正負值高達+32，率隊早早擊潰鵜鶘。場邊的趣味一幕也成為全場焦點。柯瑞明星隊友巴特勒在場邊樂開懷，拿著戰術板在場邊指導。然而，當他對場上秀出戰術內容時，讓不少球迷全笑翻，因為上面竟然只簡單寫著直白又逗趣的「3個字」：「Pass To Steph！（把球傳給柯瑞）」還故意秀給柯瑞看。巴特勒於去年初加盟勇士，可惜遭遇重傷困擾，一路休戰到今年還沒復出，儘管合約即將在今年到期，但他過去也數度表達想持續效力勇士的態度，並與柯瑞建立不錯交情，不僅稱他是自己見過影響力最大的球星，也對於他的領導力與高品德給予讚賞。