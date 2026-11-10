悠遊卡除了搭乘捷運、公車及超商消費，其實還有不少容易被忽略的實用功能。根據悠遊卡公司官網資訊，民眾可善用7項延伸用途，包含搭配悠遊付App，SuperCard可透過手機NFC加值、查餘額及購買TPASS月票，一般卡也能設定自動加值；事先完成記名，遺失後可申請掛失及餘額返還。此外，悠遊卡還能作為北市圖借閱證、電子發票載具，並查詢交易紀錄，讓日常使用更加方便。
悠遊卡7大實用功能！手機加值、買月票都能辦
🟡手機NFC加值、查詢餘額
使用SuperCard的民眾，可開啟悠遊付App首頁「悠遊卡加值機」，將卡片靠近手機背面的NFC感應區，就能加值，也可查看卡片餘額及即時交易紀錄。支援iPhone 7以上、iOS 13.0以上裝置，以及具備NFC功能、Android 6.0以上的手機，單次最高加值1萬元。
🟡App購買TPASS通勤月票
SuperCard持卡人可透過悠遊付App購買全台各地TPASS行政院通勤月票，不必再到車站櫃台排隊辦理。
🟡設定自動加值
一般悠遊卡也能使用這項服務。民眾先在悠遊付App的悠遊卡頁面選擇「連接錢包，自動加值」，再依指示到台北捷運加值機或全家FamiPort靠卡啟用。設定完成後，卡片餘額不足時便會從悠遊付帳戶自動扣款加值。綁定時可手動輸入卡號，Android手機也能透過NFC讀取，一個帳號最多管理20張卡片。
🟡記名掛失、申請餘額返還
擔心悠遊卡遺失後錢拿不回來，可事先到悠遊卡官網「記名／變更資料」頁面登錄，填寫卡號、姓名、住址、電話及身分證資料，經聯合徵信中心驗證後即可完成記名。
卡片遺失時，便能及時申請掛失停用及餘額返還；悠遊聯名卡及悠遊學生證在核發時通常已完成記名，不必重複申請。須注意，掛失確認後3小時內若遭冒用，相關損失仍須由持卡人自行承擔。未記名卡片若遺失，無法辦理掛失退款。
🟡當作圖書館借閱證
台北市立圖書館自2019年7月1日起開放使用悠遊卡辦理借閱證，民眾只要攜帶本人悠遊卡及身分證明文件到館申請，完成後就能持卡借書，北市圖目前也不再發放實體個人借書證。其他縣市圖書館是否提供相同服務，則須依各館規定確認。
🟡作為電子發票載具
到超商或其他合作店家消費時，可告知店員將電子發票存入悠遊卡，減少紙本發票。民眾也能將卡片歸戶至財政部電子發票整合服務平台的手機條碼，並設定領獎帳戶，符合自動匯款條件的中獎獎金就能直接匯入指定帳戶。
🟡查詢交易紀錄、消費明細
透過悠遊付App的「悠遊卡加值機」，除了加值與查看餘額，也能查詢卡片交易紀錄，方便確認近期搭車、消費及扣款情形，不必另外尋找設備查詢。
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🟡手機NFC加值、查詢餘額
使用SuperCard的民眾，可開啟悠遊付App首頁「悠遊卡加值機」，將卡片靠近手機背面的NFC感應區，就能加值，也可查看卡片餘額及即時交易紀錄。支援iPhone 7以上、iOS 13.0以上裝置，以及具備NFC功能、Android 6.0以上的手機，單次最高加值1萬元。
🟡App購買TPASS通勤月票
SuperCard持卡人可透過悠遊付App購買全台各地TPASS行政院通勤月票，不必再到車站櫃台排隊辦理。
一般悠遊卡也能使用這項服務。民眾先在悠遊付App的悠遊卡頁面選擇「連接錢包，自動加值」，再依指示到台北捷運加值機或全家FamiPort靠卡啟用。設定完成後，卡片餘額不足時便會從悠遊付帳戶自動扣款加值。綁定時可手動輸入卡號，Android手機也能透過NFC讀取，一個帳號最多管理20張卡片。
🟡記名掛失、申請餘額返還
擔心悠遊卡遺失後錢拿不回來，可事先到悠遊卡官網「記名／變更資料」頁面登錄，填寫卡號、姓名、住址、電話及身分證資料，經聯合徵信中心驗證後即可完成記名。
卡片遺失時，便能及時申請掛失停用及餘額返還；悠遊聯名卡及悠遊學生證在核發時通常已完成記名，不必重複申請。須注意，掛失確認後3小時內若遭冒用，相關損失仍須由持卡人自行承擔。未記名卡片若遺失，無法辦理掛失退款。
台北市立圖書館自2019年7月1日起開放使用悠遊卡辦理借閱證，民眾只要攜帶本人悠遊卡及身分證明文件到館申請，完成後就能持卡借書，北市圖目前也不再發放實體個人借書證。其他縣市圖書館是否提供相同服務，則須依各館規定確認。
🟡作為電子發票載具
到超商或其他合作店家消費時，可告知店員將電子發票存入悠遊卡，減少紙本發票。民眾也能將卡片歸戶至財政部電子發票整合服務平台的手機條碼，並設定領獎帳戶，符合自動匯款條件的中獎獎金就能直接匯入指定帳戶。
🟡查詢交易紀錄、消費明細
透過悠遊付App的「悠遊卡加值機」，除了加值與查看餘額，也能查詢卡片交易紀錄，方便確認近期搭車、消費及扣款情形，不必另外尋找設備查詢。