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藝人海產事業感情雙收，他跟交往8個月的證券業千金女友阿璇閃電訂婚，日前在老闆吳宗憲的演唱會上求婚成功，準備成為人夫，談到是不是因為錢才跟女方交往，他表示兩人是在海南島三亞結緣，當時根本不知道女友家境，是後來回台灣約會時，看到對方開跑車才發現背景不簡單。海產談到為何會跟證券千金相遇，他表示當初兩人是在三亞的活動上結緣，當時女方告訴自己：「我們把愛情留在島上，回台灣繼續當朋友就夠了。」沒想到回到台灣後，女方居然主動牽起自己的手，這段感情才繼續延續下去。海產的未婚妻阿璇，過去曾有過一段婚姻，並育有一名8歲兒子，因此對於自己是否可以跟孩子好好相處，海產感到有些顧慮，直到有一次小孩畫全家福時，居然把自己也給畫了進去，還說「我們是一家人」，讓他當場感動落淚，從此開始愛屋及烏，把小孩當成自己的家人看待，也因此兩人交往8個月就決定結婚。目前海產規劃在農曆年後舉辦婚宴，夫妻倆未來也不排斥再生小孩，不過目前場地跟細節都還在喬定中。至於岳家經濟條件優渥，因此海產也不免少了「為了錢結婚」的質疑聲音，他表示自己並不是為了錢才結婚，雖然岳父會分享股市資訊，但絕沒有內線交易，也沒有要依靠娘家的意思。