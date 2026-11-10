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內政部今（10）日公布10月戶口統計，單月出生數為8,035人，雖較9月增加331人，但仍比去年同期減少1,423人、年減15.05%；死亡數則達1萬7,393人，是出生數的2.16倍。截至10月底，全台人口降至2,320萬4,000人，較9月底減少9,251人，人口已連續34個月負成長。根據內政部統計，10月出生數為8,035人，平均約每5.6分鐘出生1名嬰兒，折合年粗出生率為千分之4.08。與9月相比增加331人、月增4.30%，但較去年同期減少1,423人、年減15.05%。從7月至10月，單月出生數已連續4個月較去年同期減少逾1成。縣市出生率方面，澎湖縣以千分之5.52居冠，其次為雲林縣千分之5.27、花蓮縣千分之5.04；基隆市最低，為千分之2.40。死亡數方面，10月共有1萬7,393人，較去年同期增加1,485人、年增9.33%，較9月也增加681人、月增4.07%，折合年粗死亡率為千分之8.82，平均約每2.6分鐘有1人死亡。若看今年1月至10月累計，出生數為7萬7,481人，死亡數則達16萬6,203人，死亡人數已超過出生數兩倍。單看10月，出生減死亡後的人口自然增加為負9,358人。截至10月底，全台人口數為2,320萬4,000人，較去年同期減少10萬6,853人，平均每天減少約293人。若拆解人口變化，10月遷入5萬559人、遷出5萬452人，淨遷入107人；加計人口自然減少後，總人口較上月減少9,251人。人口結構方面，10月底65歲以上人口達482萬3,709人，占總人口20.79%；0至14歲人口為259萬5,252人，占11.18%；15至64歲人口則為1,578萬5,039人，占68.03%。老年人口占比已超過2成，幼年人口占比則約1成1，人口老化與少子化趨勢持續。