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NASA睽違2年招募太空人！有望參與登月、火星任務

▲NASA表示，本次招募的太空人年薪約16萬4395美元（約新台幣539萬元），且專業要求相當嚴格。（圖／美聯社／達志影像）

太空人年薪約539萬元！申請須具美國公民身分

飛行員有飛行時數門檻限制！須通過長期太空飛行體檢

申請期限至12/3！入選後須接受近2年訓練

想成為踏出下一個「人類一大步」的人嗎？美國國家航空暨太空總署（NASA）睽違兩年再度公開招募太空人，年薪約16萬4395美元（約新台幣539萬元），入選者將接受約兩年訓練，未來有機會參與重返月球、月球基地建設，甚至為首次載人火星任務奠定基礎。不過，這次招募僅限美國公民申請，且專業要求相當嚴格，能選上的都是菁英中的菁英，本次報名截止時間為美東時間12月3日晚上11時59分。NASA近日宣布啟動新一輪太空人招募，尋找能夠協助人類太空探索邁入新階段的探索者。新一代太空人將接受訓練，學習在月球表面執行任務、在地球以外的環境生活與工作，並參與推動人類探索月球及火星的相關計畫。NASA局長賈里德・艾薩克曼（Jared Isaacman）表示，現在是加入NASA太空人隊伍的絕佳時機，入選者未來有機會登上月球，在月球基地生活及工作，並參與開發未來將人類送往火星的系統與任務。他也強調，這些任務需要專業技術、良好判斷力、團隊合作精神及勇氣。NASA預計於2027年底選出新一批太空人候選人，展開後續訓練。這也是NASA自2024年以來首度開放申請，上一次招募共收到超過8000份申請，最終於2025年選出10名候選人，目前正接受近兩年的訓練。根據NASA公布的招募資訊，太空人候選人年薪約為16萬4395美元，換算約新台幣539萬元。不過，申請者首先必須具備美國公民身分，並取得經認可機構頒發的STEM領域碩士學位，包含工程、生物科學、物理科學、電腦科學或數學等相關領域。若沒有碩士學位，也可透過以下條件符合學歷要求：除了學歷要求，申請者還必須在取得符合資格的學位後，具備至少3年相關專業工作經驗。若申請者具備飛行員背景，也可透過飛行時數符合相關專業經驗要求，依飛機類型分為以下標準：醫師則可將住院醫師訓練時間計入專業經驗，但必須在2027年7月前完成。此外，所有候選人都必須通過NASA長期太空飛行體檢，並展現良好的領導力、團隊合作及溝通能力。NASA指出，自1960年代以來，已選拔370人接受太空人候選人訓練，目前太空人隊伍共有32名現役成員。新入選者將加入團隊，學習太空漫步、月球地質、高性能飛機操作等技能，為未來太空任務做準備。有意申請者須於美東時間12月3日（週四）晚上11時59分前，透過NASA指定網站提交完整資料。換算台灣時間，截止時間為12月4日中午12時59分。NASA預計於2027年底公布新一批太空人候選人，並安排後續訓練。NASA表示，未來將透過「阿提米絲」（Artemis）計畫，派遣太空人前往月球南極附近執行難度更高的探索任務，逐步建立可持續的人類月球活動，並以此累積的技術與經驗，為首次載人火星任務做好準備。