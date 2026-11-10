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股市短期波動 不影響AI發展信心

美國管制已嚴格 選舉結果變化影響有限

美國期中選舉民主黨大勝，讓AI發展面臨壓力，近期又遇到輝達執行長黃仁勳婚外情，對象還疑似是中國間諜，讓美國對晶片出口管制研擬更加緊縮。國科會主委吳誠文表示，從產業現狀發展來看，該事件並不影響人類社會對AI的需求。縱使最近股市起伏劇烈，他對產業發展信心並不改變，同時會加強主權AI算力投資。吳誠文今出席「共築臺灣AI創新生態系」成果發表，AI發展需要大量算力，政府投資的算力主要由國網中心負責建置與營運。過去政府推動TAIDE主權AI模型，今年則進一步發展新模型，透過本土語言語料庫持續精進模型能力，未來也將釋出給產業界使用。會後媒體詢問輝達執行長黃仁勳捲入國安事件及婚外情疑雲，是否影響台灣AI產業發展。吳誠文表示，個人並不了解相關事件，但從產業發展現況來看，不認為會影響人類社會對AI的需求；全世界科技業者都看見AI持續發展的趨勢，目前AI仍處於應用啟動階段。他也強調，明年度政府總預算已編列經費，將持續推動台灣主權AI發展，不只是讓科技業使用，進一步將AI導入各行各業，協助產業轉型升級。吳誠文強調，近期股市波動起伏只是短期現象，政府對AI產業發展的信心並未改變，未來將持續加強主權AI算力投資，透過科技業帶動供應鏈，逐步建立台灣AI生態系，尤其智慧製造領域仍有龐大需求，相關模型及投資計畫不會因此停下腳步。另外，吳誠文指出，全球對台灣半導體及AI算力設備的依賴程度相當高，雖然國際間有許多貿易管制規範，但台灣會遵守國際秩序並與美國合作。美國廠商是台灣重要客戶，且其業務不僅限於台灣市場，只要不違反相關管制規定，目前相關生意並未受到影響。至於美國國會可能進一步推動法案，限制中國取得相關設備，吳誠文表示，不論美國由共和黨或民主黨執政，與台灣的合作關係都維持一致，目前共和黨政府的管制措施其實已相當嚴格，並沒有放鬆，因此相關政策變化對台灣產業發展的影響有限。