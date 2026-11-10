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公平會日前通過，高雄市新興區「棋琴文合苑」建案因廣告主打「美麗島附近‧散步搭捷運 從家門口出發，散步約2分鐘即達捷運站」，但實際調查發現距離600公尺，相當於民眾步行速度要達到每秒5公尺，堪比腳踏車速度，不符合常理，認定是影響交易決定之商品內容為虛偽不實及引人錯誤，依法開罰崑郡公司及蕣驍公司20萬元及10萬元罰鍰，合計罰30萬元。崑郡建設與蕣驍廣告銷售高雄「棋琴文合苑」建案，廣告刊載「美麗島附近‧散步搭捷運 從家門口出發，散步約2分鐘即達捷運站」，建案廣告予人印象為該建案位在捷運美麗島站附近。然而，公平會表示，住戶由家門口出發，以散步方式約2分鐘即可抵達捷運美麗島站，但經調查後發現，案關建案基地到捷運美麗島站最近距離為600公尺，換算下來時速18公里／小時、每秒5公尺，已經接近腳踏車速度，「一般人無法以散步方式於2分鐘抵達。」因此，公平會表示，廣告表示與事實不符，違反《公平交易法》第21條第1項規定。 公平會提醒，建案廣告是消費者知悉建案設施、周遭環境及特色的重要途徑，尤其交通的便捷性更是消費者重要的考量因素之一，業者應該確保廣告表示與實際情形相符，以免因為廣告不實而受罰。