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流感疫情再觀察2週 公費流感抗病毒藥物再擴大

疾管署今（10）日提到，國內流感疫情下降，但重症死亡數仍高，因此疾管署副署長林明誠表示，預計再觀察兩週才宣布脫離流行期，且公費流感抗病毒藥劑擴大用藥條件預計延長至11月30日。疾管署今日公布，第44週（11/1-11/7）類流感門急診就診計9萬1879人次，較前一週下降6.4%。但上週（11/3-11/9）仍新增103例流感併發重症病例及38例死亡。而國內流感疫情已經連7週下降、連續2週低於疫情設定流行閾值，但林明誠指出，仍須視重症、死亡人數及病毒陽性率等，整體而言仍須持續觀察2週。另外，因應重症人數仍多，林明誠提到，公費流感抗病毒藥劑擴大用藥條件也將延長至11月30日。疾管署指出，今年度公費流感及新冠疫苗自10月1日起開打，接種情形踴躍，截至今年11月4日，國內流感疫苗接種累計已逾550.4萬人次、新冠疫苗接種累計已逾161萬人次。疾管署強調，除了接種疫苗外，務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療。