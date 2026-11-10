我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 黃捷、吳沛憶與鄧巧佩展開車隊掃街，沿途受到民眾熱情揮手回應，更有不少支持者騎乘機車加入隊伍，展現搶救鳳山關鍵一席的氣勢。（圖／市議員候選人鄧巧佩提供）

民進黨高雄市黨部主委黃捷、台北市黨部主委吳沛憶9日首度合體鳳山，為民進黨鳳山區市議員候選人鄧巧佩站台助選。兩位主委先在鄧巧佩競選總部品嚐鳳山在地美食，因「8包煎餃」在社群爆紅的左楠區市議員候選人張以理，也驚喜現身串門子，四人合體吃播，吸引近百名支持者圍觀。隨後黃捷、吳沛憶與鄧巧佩展開車隊掃街，沿途受到民眾熱情揮手回應，更有不少支持者騎乘機車加入隊伍，展現搶救鳳山關鍵一席的氣勢。鄧巧佩事後在Threads分享一段趣味影片，張以理特別將鄧巧佩的10號選舉號次融入美食哏，拿起麥克風高喊：「十顆煎包一起配，鳳山就選鄧巧佩！」沒想到張以理再次忘詞，引發現場大笑。從「8包煎餃」到「10顆煎包」，兩位新人候選人以美食創造選戰話題，也在社群創下不少流量。黃捷表示，鄧巧佩是她長期信任的執行長，鳳山需要有專業、有熱忱的新世代民意代表，鄧巧佩就是最值得託付的人選。她強調，希望鄧巧佩延續鳳山的進步價值，捍衛本土優先、堅持性別平權，她也提出寵物友善、親子育兒、醫療長照、改善交通的政見，希望未來兩人能在中央與地方攜手合作，繼續為鳳山打拚。吳沛憶表示，這次特別從台北南下，就是要為優秀的新人鄧巧佩加油。她也向鄉親喊話：「巧佩沒有家族背景、沒有現成基本盤，這一席真的需要大家幫忙搶救！」鄧巧佩則感謝兩位主委特地前來相挺，自己雖然是新人，但有八年幕僚歷練，也有護理師與環工的專業背景，已經準備好接棒服務鳳山。她表示，最後衝刺階段會全力以赴，懇請鄉親11月28日支持10號鄧巧佩，守住鳳山進步的一席。