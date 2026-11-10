我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8日坦承婚外情。據《紐約時報》報導，外遇對象疑似是新加坡資料中心業者Megaspeed前高管黃樂（Alice Huang），美國情報機構認為她為中國情報單位工作。風波持續延燒，美國總統川普9日證實已致電黃仁勳，轉述對方「完全不知道她是間諜」，並預告下週在深圳APEC峰會與中國國家主席習近平會面時，習近平「一定會問這件事」。目前美國國會兩黨、中國外交部與台灣國安單位都已表態，原本預定的深圳川習會也被捲入這起桃色風波。川普9日受訪表示，他問黃仁勳是否知道對方是間諜，黃仁勳回答「我完全不知道她是間諜」，川普說「我相信黃仁勳」。川普也說，他最關心的是黃仁勳的身心狀況，「我讀了他的聲明，我相信他非常痛苦，更多是因為他的家人、他深愛的妻子」。川普稱聯邦調查局（FBI）已介入調查。他說自己不打算主動提起此事，但認為習近平會問，「我非常了解黃仁勳，他是個非常可敬的人，我很有信心他會沒事」。川普8日在佛州西棕櫚灘也說過黃仁勳「是個好人，但你永遠不知道背後發生了什麼事」，並表示訪中時願意帶他同行。另一方面，《紐時》引述知情人士指出，國務卿魯比歐在川普5月訪問北京前，已督導起草相關備忘錄並向川普示警。川普則說不記得收到這份機密報告，「這件事顯然沒給我留下多深的印象」。魯比歐對此拒絕評論。和川普的力挺相比，國會反應明顯強硬許多：🔸共和黨眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）、馬斯特（Brian Mast）、克勞福德（Rick Crawford）3位委員會主席聯名致函黃仁勳，要求他11月18日親自向國會簡報，信中寫道「國會必須查清美國國家安全受到威脅的程度」。🔸民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）表示，黃仁勳和輝達董事會「欠國會一個交代」。🔸參議院倫理委員會副主席、民主黨參議員昆斯（Chris Coons）在X發文：「國會將展開調查並找出答案。」🔸即將卸任的共和黨參議員柯寧（John Cornyn）回應相關報導時只說了兩個字：「離譜」（Outrageous）。輝達董事會則聲明，公司以美國國家安全為優先，支持進行獨立審查。CNN中國外交部發言人郭嘉昆回應，間諜說法毫無根據，「純屬對中國的抹黑」。CNN觀察到，黃仁勳外遇話題在微博的瀏覽量累積超過4000萬次，但黃樂涉間諜的指控在受管控的網路討論中幾乎看不到。法新社在北京街頭採訪，多數民眾不知道外遇一事，也有人說黃仁勳在中國「廣受推崇」，出軌「實在令人惋惜」。黃仁勳與黃樂據報曾多次在台灣會面，包括黃仁勳2025年台北國際電腦展期間舉辦的晚宴。內政部長劉世芳表示「國安單位正在積極偵辦」。行政院長卓榮泰說入出境資料「當然都會有」，但無法透露黃樂來台次數。陸委會主委邱垂正則認為，這是中共取得情報的典型手法。外界好奇習近平是否真會在深圳當面過問，那麼兩人過去究竟有沒有私下往來？從公開紀錄看，目前沒有任何兩人單獨會面的報導，交集主要集中在今年5月川普訪問北京期間：：黃仁勳原本不在隨行名單上，後來在空軍一號停靠阿拉斯加安克拉治加油時才登機，臨時加入訪問團。：5月14日習近平在人民大會堂為川普舉辦國宴，黃仁勳是出席的美國企業領袖之一。：川習會談後，習近平接見隨行的美國企業高層，黃仁勳在最終名單上，但現有報導未具體描述兩人互動。黃仁勳當時向媒體表示「會談很順利」，形容川習兩人「了不起」。：訪問期間黃仁勳品嚐炸醬麵、豆汁等北京小吃，相關畫面在中國社群媒體廣傳。在習近平之外，黃仁勳與中國高層確實有多次正式接觸：2025年4月他突訪北京，與國務院副總理何立峰會面；同年7月第三度訪中，出席北京鏈博會並會見商務部長王文濤，還首度用中文公開稱讚中國AI大模型。黃仁勳長年主張美國應繼續對中國出售AI晶片，曾稱出口管制「失敗」，也警告美中建立兩套AI生態系「並不明智」。川普預計18日至19日赴深圳出席APEC峰會並與習近平會晤。香港《南華早報》引述戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員馬佐科（Ilaria Mazzocco）的分析指出，這起風波的影響可能要到12月邁阿密G20峰會場邊的川習會，甚至更晚才會浮現。亞洲集團合夥人陳澍（George Chen）則警告，此事可能在敏感時刻加深美中互疑。不過也有專家認為，川普公開力挺黃仁勳，又積極拉近與習近平的關係，短期內應不至於打亂深圳川習會。值得注意的是，國會要求黃仁勳簡報的11月18日，正好就是深圳APEC峰會登場的日子。黃仁勳會不會隨川普赴中，或是留在華府面對國會，將是下週的觀察重點。