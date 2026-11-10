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九合一選戰進入倒數18天，國民黨台中市長候選人江啟臣（9）日晚間行程滿檔，接連趕赴北屯、南區及西屯三地舉辦聯合問政說明會。鎖定市民最切身的日常福利，江啟臣現場大射「民生牛肉」，端出敬老愛心卡大幅升級、長者公費皮蛇疫苗及孕婦RSV疫苗全額補助等多項實質承諾，全力延續現任市長盧秀燕打下的施政基礎。江啟臣強調，選戰最後關頭自己跑行程極需分身，在場每位鄉親就是他最有力的後盾與靠山。他指出，台中要持續向前邁進，不僅需要市府用心引領，更需議會戰友通力合作，讓過去累積的紮實政績能夠順利承接、市民幸福感實質升級。江啟臣提出多項重磅加碼，未來市府將百分之百延續65歲以上長者健保補助，實質減輕青年家庭撫養壓力；同時由市府編列預算，補助65歲以上長者施打皮蛇（帶狀疱疹）疫苗，並全額補助孕婦施打RSV疫苗，且廣設社區型室內運動館。此外，針對長輩使用率極高的敬老愛心卡，江啟臣祭出重大變革，研擬將計程車每趟補貼調升至200元、每月點數改採「累積不歸零」，並擴大使用通路至特約藥局與在地農漁會門市；育兒政策上則續推國中小校園免費營養午餐，並持續擴充公托、公幼收托量能。江啟臣表示，未來將全力加速推動捷運藍線興建進度，並全面打通各區重要交通瓶頸，建構「20分鐘生活圈」；公共設施方面則建置智慧安全網，針對危及公共安全的道路與設施實施提前預警並優先搶修。產業發展上，規劃以水湳經貿園區國際會展中心為樞紐，結合AI科技輔導在地精密機械及傳統產業升級，爭取全球訂單落實「幫市民賺錢」。昨說明會現場氣氛熱烈，除國民黨立委王鴻薇專程南下站台中助陣，立委黃健豪、廖偉翔，以及市議員賴順仁、沈佑蓮、李中、林佩涵、黃馨慧、張廖乃綸、楊大鋐等跨區民代與多位里長全員到齊。