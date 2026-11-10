我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨前副主席連勝文日前專訪談及台北市長選情，坦言國民黨低估民進黨台北市長候選人沈伯洋威脅性，更嘲諷青鳥與沈伯洋「腦容量比正常人少」、「選戰像塔利班聖戰」、「以前會叫沈伯洋鳥頭」等語。對此，沈伯洋今（10）日回應，他頭髮較爆，對方喜歡拿頭髮做文章，也一定覺得很可惜，怎麼剪頭髮了。對於連勝文質疑，沈伯洋在立法院受訪時表示，他頭髮比較爆，對方很喜歡拿他的頭髮做文章，他們一定覺得很可惜，「這個人怎麼剪頭髮了這樣子」。至於如何看待連勝文諷刺選戰像塔利班聖戰？沈伯洋回應，按照這樣講，每一場選舉都變聖戰，那還得了，他們有評論事情的自由，連勝文是他的學長，也是蠻突發奇想的，其想法值得尊重，但無論如何，這一場選舉就是回歸市政，對方有什麼樣的評論，那是其自由。媒體提及，沈伯洋在宣傳臨托政策、文化幣政策時，為何只安排路人的角色？以及文化幣的預算？沈伯洋解釋，每個政策的主角都是市民不是他，因此才只有出演路人角色，希望凸顯市民需要被解決的問題。沈伯洋進一步說，以不同年齡階段的需求規劃政策，0至18歲已規劃有親子同行卡，18歲後則有青年基金和AI補助，之後踏入職場，年輕人可能會少了時間閱讀或參與文化活動，因此希望延伸文化幣的適用年齡，讓文化幣成為年輕人參與文化活動的推力，預算方面採逐年編列，每人每年1200元，以20萬人計算，加上發放門檻，整體預算約為1.2億元至2.4億元。