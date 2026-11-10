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自洛杉磯道奇隊左投史庫柏（Tarik Skubal）休賽季投入美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）自由市場後，外界高度關注哪隊能夠打動史庫柏團隊，成功搶下這名頂級左投。《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）在「MLB Network」節目分析，目前紐約大都會隊與洛杉磯道奇隊是史庫柏最有力的競爭者，他更預測，大都會隊以37%機率領先道奇隊的22%，「現在的道奇隊並不像大都會隊那樣處於急於補強的『緊迫狀態』，因此我認為大都會隊才是最熱門的下家。」史庫柏今年在交易大限前被送往道奇隊，整季出賽26場，拿下12勝7敗、防禦率2.72，158.2局的投球中，送出186次三振，在今年的自由市場上，史庫柏被認為是最大咖、且是會引發「銀彈大戰」的自由球員。《紐約郵報》資深記者海曼在「MLB Network」節目指出，「在這次的自由球員市場上，史庫柏所獲得的評價預計將比其他選手高出至少3倍。」「就目前來看，最有力競爭下家的球隊是紐約大都會隊與洛杉磯道奇隊。」海曼更大膽給出具體機率預測，「我的預估是大都會隊37%、道奇隊22%。」他進一步分析，「就現階段而言，我認為大都會隊佔據較大優勢。」海曼表示，本季季中轉戰道奇隊的史庫柏與球團關係維持得相當「良好」，「但現在的道奇隊並不像大都會隊那樣處於急於補強的『緊迫狀態』，對吧？因此我認為大都會隊才是最熱門的下家。」大都會隊本季團隊薪資總額高達3億5220萬美元，連續4年高居大聯盟30隊之冠，然而坐擁龐大財力卻在國聯東區墊底作收，這讓大都會隊處於更加迫切需要頂級戰力的處境。此外，海曼也點出更換新老闆的聖地牙哥教士隊，以及同樣財力雄厚的舊金山巨人隊、費城費城人隊、多倫多藍鳥隊等隊伍，都可能投入這場史庫柏爭奪戰，但他依然強調，「不得不說，大都會恐怕才是最大熱門。」至於合約年限方面，海曼透露史庫柏陣營正「放眼一份8年以上的長約」，他補充說道，「我先前曾預測是7年，但如果最終簽下更長的合約，我也完全不會感到意外。」