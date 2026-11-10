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▲黃樂（右三）與重要合夥人康偉（右四）的照片也被港媒披露。（圖／中汽創智）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日捲入婚外情風波，與他傳出關係的中國間諜、新加坡公司Megaspeed高階女主管黃樂的身分掀起許多人好奇，兩人合照在昨日於中國社群平台陸續曝光，今日又有港媒和民眾揭露更多黃樂年輕時期的照片，就連黃樂在商場上的重要合夥人也被公開。港媒香港01報導，黃樂在香港有許多足跡，亦與「第七大道」淵源頗深。2019年8月，香港上市的第七大道（0797），以10億元人民幣，收購黃樂透過多重英屬處女島（BVI）離岸公司控股的中國遊戲公司，其中香港公司「Hawthorn Vale Holdings (Hong Kong) Limited」的董事是上海人康偉（KANG Wei），而康偉是黃樂的商業夥伴。黃樂早年的經歷，約在2016年擔任私募投資公司「上海和熙投資」的執行董事，康偉則是和熙投資的核心人物。港媒提到，2023年8月，黃樂、康偉，以「南京領行科技」投資人的身份，與該公司的CEO等人，參觀央企參股的汽車科技公司。由中汽創智公開的畫面可看到黃樂與康偉和其他CEO合影。此外，昨晚開始在中國微博與社群平台X上，又有關於黃樂的照片流出，社群平台X帳號「AB Kuai.Dong」昨(9)日晚間發布一組照片，聲稱是黃樂（Alice Huang）早年在上海生活時所拍攝的影像，可看到一名長髮女子身穿紅色上衣，坐在餐廳內，手持茶杯，疑似就是黃樂本人。另有數張流出與友人的合影，爆料者聲稱這些照片是黃樂早年在上海活動的時期。