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北市議員秦慧珠近期頻對台北市長蔣萬安的施政指教，日前更合體民進黨台北市長候選人沈伯洋，兩人還雙雙比出3號手勢，引爆藍營不滿，昨更有支持者嗆她「是綠的」。不過藍考紀會主委張雅屏昨表示，秦慧珠「目前的狀況，未涉黨紀問題」。台北市長候選人沈伯洋日前登上民視《台灣最前線》專訪，國民黨籍的市議員秦慧珠也受邀擔任5名提問來賓之一。節目錄影結束後，兩人特地合影留念，畫面中雙雙比出「3號」手勢，引發議論，張雅屏則點名表示，若已無意承擔黨員的義務，就該知所進退。以上是選擇，並不需要涉及黨紀。有網友留言質疑，當真想開除秦慧珠嗎，認為黨主席鄭麗文恐怕會先被開除吧？張雅屏則留言回應，「目前的狀況，未涉黨紀問題」。秦慧珠昨還原始末，稱是主持人未經同意、且不知情下將兩人合照發到網路上，也立刻下架道歉，她也說比3是因為自己是3號，「我完全不支持3號沈伯洋」，更說考紀會主委可能搞不清楚狀況，從新聞看到片段訊息才有這樣的想法。