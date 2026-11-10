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馬達、電表及重電出貨回升 電力事業群月增9.34%

大型專案挹注 大世科前10月營收年增近三成

大同今（10）日公布10月營收為33.92億元、月減8%、年減8.06%，年減主因為精英電腦部分產品出貨減少。大同表示，模組化AI資料中心（AIDC）已取得國內小量訂單，目前洽談中的潛在客戶超過30家，部分已進入詳細規格討論及報價準備階段，展現新事業布局逐步邁向商業化的成果。大同電力事業群10月營收7.67億元，月增9.34%、年減5.81%。馬達、電表與重電營收均較上月增加，其中以馬達增額最大。公共工程方面，大同透過子公司重新參與台電標案，馬達相關產品已率先出貨。後續將隨各品項認證及台電開標進度，逐步爭取更多電力設備訂單。大同累計前10月營收396.42億元、年減2.67%。大同在10月智慧能源週展示模組化AI資料中心整體解決方案「TTG AIDC CUBE」，目前已在國內取得小量訂單，並持續拓展國內外市場。現階段洽談中的潛在客戶已超過30家，部分客戶正進一步討論建置需求與詳細技術規格，並進入報價準備階段，顯示市場對模組化AI算力基礎建設的需求逐步浮現。大世科10月合併營收5.96億元，年增87.01%，主要受惠證券電子交易平台及影音資料庫擴充等專案收入認列。累計前10月合併營收49.43億元，年增29.67%。大同訊電10月營收3.47億元，受機關專案及經銷通路帶動，年增10.01%，前10月累計營收年增5.12%。精英電腦10月合併營收10.92億元，年減29.70%，主要受迷你電腦、顯示卡及筆記型電腦出貨減少影響。受惠商用桌上型電腦量產及出貨增加，前10月累計合併營收162.35億元，仍年增0.75%。