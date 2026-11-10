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2026年U23世界盃中華隊與澳洲賽後爆發口角，重新檢視轉播畫面可以發現，澳洲球員先做出挑釁手勢，正好被台美混血火球男雷皓博看見，他隨即用手指著對方霸氣大聲回嗆，替全隊討公道。毫不退縮的護隊場面，瞬間引爆全台棒球迷熱議，讓不少老球迷想起2008年奧運資格賽對西班牙嗆聲的黃俊中，以及流傳至今的經典外號「西班牙中」。根據賽後完整還原的轉播畫面顯示，兩隊在終場裁判宣判後步入場內準備進行列隊致意，不料澳洲隊三壘手格雷戈疑似在勝負底定後仍未收斂，持續朝著中華隊一壘側方向碎碎念叫罵，甚至公然比出帶有強烈挑釁與侮辱意味的手勢。此時走在前頭的雷皓博正好抬頭撞見這一幕，他毫不遲疑地跨步向前、正面迎向澳洲陣營，憤怒指向格雷戈大聲回擊，要求對手適可而止；隨後，雙方在內野中央爆發口角，甚至有澳洲球員疑似朝中華隊方向丟擲止滑粉包，所幸衝突最終克制在言語交鋒層面，未上演肢體拳腳鬥毆。雷皓博這次不畏強敵、第一時間挺身為隊友出頭的鐵血反應，讓許多資深球迷聯想起2008年北京奧運「八搶三」資格賽的經典一幕。當時中華隊在7局下以12：3大幅遙遙領先西班牙，強打羅國輝選到保送後發動盜壘推進。西班牙隊認為領先9分不該繼續盜壘，但中華隊是依據大會「領先10分提前結束比賽」的規則，希望盡早拉開分差以保留主力牛棚戰力備戰隔日關鍵戰役。不料西班牙投手竟憤而對下一棒高志綱投出直襲頭部的近身危險球，捕手更在場上頻頻挑釁；當時坐在休息區的黃俊中徹底暴怒，直接在板凳區用西班牙語隔空回飆，甚至對著西班牙隊比出名垂青史的「有種放馬過來」霸氣手勢，中華隊最終順利以13：3提前扣倒對手。目前就讀國立體育大學的雷皓博，他的父親是美國職棒大聯盟（MLB）堪薩斯皇家隊的資深亞洲區球探，從小在嚴格且正規的棒球洗禮下長大，歷經桃園大勇國小、青溪國中與名門北科附工的層層淬鍊。雷皓博過去受訪時曾坦承，自己年少時期的勝負欲強烈到近乎偏執，場上脾氣極度火爆，「小時候真的太想贏，只要投得不如意或隊友失誤，在場上隨時會爆氣。」直到升上北科附工後，在總教練林建男的細心開導與心智調適下，雷皓博才漸漸明白，真正的成熟絕非在場上唯唯諾諾、毫無脾氣，而是懂得將內心的火焰化為冷靜壓制打者的燃料，在保留殺氣的同時，學會面對逆境與控制情緒節奏。本屆U23世界盃雷皓博在球隊首局遭遇亂流失分時臨危受命登板，隨即以無比沉著的控球主投5.2局，僅被敲出零星1支安打、狂飆4次三振且力保一分未失，最快球速更一舉飆破