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謝國樑強調不退縮：為了下一代絕對奮戰到底

基隆市長選戰辯論會今（10）日登場，國民黨候選人、現任市長謝國樑在結論階段引用美國政治人物詹姆斯·塔拉里科（James Talarico）的英文演說，強調「愛不是軟弱」，並以「永不懼怕」作為結尾；不過，他在唸英文時一度重新唸了一次，引發外界關注。對此，謝國樑會後受訪親自解釋，當時是因為英文發音較為捲舌，一時「口水卡住了」，才會重唸一次。謝國樑會後受訪時表示，詹姆斯·塔拉里科的演說內容則不斷談到愛，與自己所倡議的「有愛城市」、以及「基隆有愛、為了下一代」理念相當契合。他透露，上週觀看「超級星期二」相關影片時，看了不少政治人物的演說，當時便將這段內容節錄下來，但並沒有預料到這週辯論會就會派上用場。謝國樑進一步說明，直到這兩天準備辯論結論時，才逐漸將這段演說融入內容，藉此傳達自己對基隆的期待。他也認為，民眾可以多關注詹姆斯·塔拉里科這名政治人物，形容對方很有信仰、充滿愛，能把德州從紅翻藍，未來具有相當大的政治發展潛力。至於辯論會上的結論發言，謝國樑回顧自己從2022年當選市長後，甚至還沒正式上任，就已經傳出罷免聲浪；上任後更真正面臨罷免考驗，歷經千辛萬苦才再次獲得市民支持，得以繼續推動市政，沒想到隨後基隆立委又面臨罷免。接連不斷的政治攻防，不僅影響地方施政與問政，也讓原本善良、單純的基隆，承受不必要的政治對立。謝國樑強調不會被政治攻擊擊倒，並引用詹姆斯·塔拉里科演說中的「Love is not weak」及「Love requires that we look evil in the eye and not blink」，主張愛不是軟弱，而是面對邪惡與挑戰時，仍堅定不退縮的力量。他最後更喊話，基隆不應繼續陷入仇恨與政治對立，希望以愛與善良凝聚市民，並宣示：「為了愛，為了我們的下一代，我們絕對奮戰到底！我們絕對永不懼怕！」