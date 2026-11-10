還在一次快攻時上演「炸球後＋逆向歐洲步」的帥氣過人招式，最後用雙手灌籃終結，主播、球評當下就發出讚嘆，NBA官網也轉發影片，直言「這球腳步跟灌籃真的太噁心！」

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迪班薩上演「逆向歐洲步」過人 整套動作行雲流水

NBA官網也轉發：這球真的噁心

NBA官網也轉發該影片，並配上貼文，「這球腳步跟灌籃真的太噁心！」球迷則表示，「這代表他的膝蓋很健康」、「我就算年輕20歲也做不出來」、「他讓柯林斯看起來想是一個笨蛋」

華盛頓巫師今（10）日於客場111：122不敵東區強敵底特律活塞，但陣中新科狀元郎AJ·迪班薩（AJ Dybantsa）打出本季代表作，全場砍下21分、8籃板，第二節開打後不久，迪班薩本場先發上陣37分鐘，創新生涯最常上場時間，全場17投8中高效攻下21分、8籃板1助攻與2火鍋，得分追平生涯新高。其中第二節剩下10分34秒時，迪班薩接獲隊友傳球，在活塞防守陣型尚未穩定時，面對中前鋒柯林斯（John Collins）單防，迪班薩用左手炸球後身體重心靠右，同時右腳踏地發力後往左突破，直接把柯林斯雙腳定在原地，迪班薩最後灌籃得分，整套動作流暢、一氣呵成。本場巫師雖然輸球，但迪班薩這段過人畫面，於網路上引發討論，AJ·迪班薩擁有206公分身高，最大賣點就在於優異協調性，有機會成長為喬治（Paul George）全盛時期、或是「T-Mac」麥葛瑞迪（Tracy McGrady）等級超級前鋒，雖然因為腳踝傷勢錯過開季，但至今已經連續出戰7場，場均16分、5.8籃板、2.3助攻與1.3抄截，投籃命中率42.5%。