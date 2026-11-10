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foodpanda成本增加32%！官方坦言：無法再吸收

▲foodpanda宣布11月15日起調漲一般用戶平台費，每筆訂單平均增加4至6元，pandapro會員則從12月1日起跟進，平均增加2至4元。（圖／官方提供）

foodpanda分兩波調漲！連pandapro會員也受影響

Uber Eats 7月先調商家服務費、8月換消費者服務費

▲Uber Eats、foodpanda因應外送專法上路後的營運成本變化，陸續調整商家及消費者端收費，未來民眾訂餐的費用負擔也受到關注。（圖／記者周淑萍攝）

foodpanda今（10）日宣布分兩波調漲平台費，11月15日起一般用戶每筆訂單平均增加4至6元，12月1日起pandapro會員也跟進，每單平均增加2至4元。Uber Eats則早在7月調高商家服務費，8月再調整消費者服務費，每單預計平均增加4至6元。兩大外送平台接連漲價，主要是因應外送專法上路後的成本壓力，其中foodpanda公布整體營運成本增加約32%，Uber Eats則指出每趟外送成本增加約40%，從合作店家到一般消費者，都面臨額外的費用負擔。外送專法今年7月上路，除了每筆訂單基本報酬保障，疊單重疊時間的計酬規定，平台需要重新調整派單機制、系統及相關營運流程。根據foodpanda公布的營運數據，專法上路後，整體營運成本已增加約32%。foodpanda向《NOWNEWS今日新聞》表示，過去幾個月平台持續透過不同策略優化營運，希望在外送員、商家與消費者之間取得平衡，但在部分的成本由平台吸收的前提下，真的沒有辦法一直這樣吸收下去。foodpanda宣布11月15日起，一般用戶每筆訂單平台費平均增加4至6元；12月1日起，pandapro會員每單平均增加2至4元。foodpanda說明，平台費主要用於維護系統穩定、日常營運及保障金流交易安全，實際收費金額會在消費者結帳前顯示。至於會員原有福利，現階段維持不變。除了消費者平台費，foodpanda今年9月也曾向合作商家提出4種新合作方案，涵蓋佣金、廣告資源及行銷優惠等不同條件，原訂11月1日實施，但後續宣布暫緩，維持既有合約條件。Uber Eats今年4月2日宣布，自7月21日起調高合作商家服務費，美食外送商家提高2.5個百分點，生鮮雜貨商家提高3個百分點，同時設置35%的服務費率上限。8月12日，Uber Eats再宣布調整疊單報酬計算方式，並預估消費者每筆訂單服務費平均增加4至6元。9月17日進一步公布，外送專法上路後，每趟外送成本增加約40%，平台坦言即使持續優化系統，仍難以完全吸收增加的支出。外送專法上路後記者從消費者的立場觀察發現，優惠大幅縮水，以往經常可以在不同手搖飲的優惠中難以抉擇，現在則是寥寥可數，餐點的優惠也不夠誘人，訂購的頻率相較於專法上路前減少一大半，至於外送時間是否有變長，熱門的連鎖餐飲店體感上沒有太明顯的感覺。外送專法帶來的成本壓力，正逐步反映在平台收費結構上，未來外送可能真的會愈來愈貴。