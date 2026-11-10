九合一大選倒數最後18天，可以讓民眾更了解候選人的政見發表會也即將開辦，根據中央選舉委員會公告，從11月18日至11月27日將辦理直轄市議員、縣市長、縣市議員選舉公辦政見發表會，相關的時程以及安排，則是由各地方選委會制定並且公告。《NOWNEWS》也整理全台22縣市最新議員選舉「政見發表會」，不要只會看沈伯洋、蔣萬安辯論，也要關注各地議員有什麼政見，未來四年他們可是要幫忙監督地方政府、為民喉舌的重要角色，民眾也不要錯過！
政見發表會（公辦政見發表會）是由選舉委員會依法主辦的正式活動，讓所有候選人在公開、公平的條件下，向選民闡述個人的政見、理念與施政方針，是了解候選人政策的重要民主程序。但是過程中通常並不會有答辯的環節，跟辯論會性質不同。內容會在各縣市的有線電視第三公用頻道進行現場直播、錄影播出或是地方選舉委員會的官方YouTube頻道會提供同步直播或影片回看。
📍台北市：
第一選區（北投士林）11月18日（三）：14時至17時50分
第二選區（內湖南港）11月19日（四）：14時至17時28分
第三選區（松山信義）11月20日（五）：14時至16時40分
第七選區（平地原住民）11月20日（五）：16時50分至17時05分
第八選區（山地原住民）11月20日（五）：17時06分至17時37分
第四選區（中山大同）11月23日（一）：14時至17時28分
第五選區（中正萬華）11月24日（二）：14時至16時56分
第六選區（大安文山）11月25日（三）：14時至18時06分
📍新北市：
第三選區（新莊）11月18日（三）：09時至12時（甲組）、13時30分至16時30分（乙組）
第四選區（三重、蘆洲）11月18日（三）：09時至12時（甲組）、13時30分至16時30分（乙組）
第五選區（板橋）11月18日（三）：09時至12時（甲組）、13時30分至16時30分（乙組）
第九選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）11月18日（三）：09時至12時30分
第一選區（石門、三芝、淡水、八里）11月19日（四）：09時至11時
第六選區（中和）11月19日（四）：09時至12時30分
第七選區（永和）11月19日（四）：13時30分至15時30分
第十二選區（平地原住民）11月19日（四）：09時至12時
第十三選區（山地原住民）11月19日（四）：13時30分至15時30分
第二選區（林口、五股、泰山）11月20日（五）：09時至12時
第八選區（樹林、鶯歌、土城、三峽）11月20日（五）：09時至12時（甲組）、13時30分至16時30分（乙組）
第十一選區（汐止、金山、萬里）11月20日（五）：09時至12時30分
第十選區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）11月20日（五）：13時30分至14時30分
📍基隆市：11月18日至11月27日舉辦（官方尚未公布選區時程）
📍桃園市：
第1選區(桃園)：11月19日(四) 上午9時（登記1-10號）、下午4時（登記11-19號）
第2選區(龜山)：11月24日(二) 上午9時
第3選區(八德)：11月25日(三) 上午9時
第4選區(蘆竹)：11月24日(二) 下午4時
第5選區(大園)：11月18日(三) 上午9時
第6選區(大溪、復興)：11月20日(五) 下午2時
第7選區(中壢)：11月20日(五) 上午9時（登記1-9號）、下午4時（登記10-17號）
第8選區(平鎮)：11月23日(一) 上午9時
第9選區(楊梅)：11月23日(一) 下午4時
第10選區(龍潭)：11月23日(一) 下午2時
第11選區(新屋)：11月19日(四) 下午2時
第12選區(觀音)：11月24日(二) 下午2時
第13選區(平地原住民)：11月25日(三) 下午4時
第14選區(山地原住民)：11月25日(三) 下午2時
復興區民第1選區：11月23日(一) 08：30-10：30
復興區民第2選區：11月23日(一) 11：00-12：30
復興區民第3選區：11月23日(一) 14：30-16：00
📍新竹市：11月18日至11月27日舉辦（官方尚未公布選區時程）
📍新竹縣：
第一選區（竹北市西區）11月18日（三）：上午10時至12時
第九選區（竹東鎮）11月19日（四）：下午2時至5時
第三選區（湖口鄉）11月20日（五）：上午9時至12時
第四選區（新豐鄉）11月20日（五）：下午2時至5時
第二選區（竹北市東區）11月21日（六）：上午9時至下午5時
第五選區（關西鎮）11月23日（一）：上午10時至12時
第十三選區（尖石鄉）11月24日（二）：上午10時至12時
第十四選區（五峰鄉）11月25日（三）：上午10時至12時
🟡中部地區議員政見發表會時程
📍台中市：
第一選區（大甲、大安、外埔）11月19日（四）：19時00分
第二選區（清水、梧棲、沙鹿）11月20日（五）：19時00分
第三選區（龍井、大肚、烏日）11月18日（三）：19時00分
第四選區（后里、豐原）11月20日（五）：19時00分
第五選區（神岡、大雅、潭子）11月18日（三）：19時00分
第六選區（西屯）11月18日（三）：19時00分
第七選區（南屯）11月20日（五）：19時00分
第八選區（北屯）11月19日（四）：19時00分
第九選區（北區）11月21日（六）：9時00分
第十選區（中區、西區）11月21日（六）：19時00分
第十一選區（東區、南區）11月22日（日）：19時00分
第十二選區（太平）11月19日（四）：19時00分
第十三選區（大里、霧峰）11月20日（五）：19時00分
第十四選區（東勢、石岡、新社、和平）11月21日（六）：19時00分
第十五選區（平地原住民）11月21日（六）：14時00分
第十六選區（山地原住民）11月22日（日）：19時00分
第十七選區（山地原住民）11月22日（日）：9時00分
📍苗栗縣：11月18日至11月27日舉辦（官方尚未公布選區時程）
📍彰化縣：
第一選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）11月21日（六）：14時00分至18時00分
第三選區（和美鎮、伸港鄉、線西鄉）11月18日（三）：13時30分至16時30分
第四選區（員林市、大村鄉、永靖鄉）11月18日（三）：13時00分至17時00分
第六選區（田中鎮、社頭鄉、二水鄉）11月19日（四）：10時00分至12時00分
第十選區（山地原住民）11月21日（六）：10時00分至12時00分
📍南投縣：
第一選區（南投市、名間鄉）甲組 11月18日（三）：13時至15時30分
第一選區（南投市、名間鄉）乙組 11月18日（三）：15時45分至17時
第八選區（山地原住民 - 仁愛鄉）11月19日（四）：10時至11時
第七選區（山地原住民 - 信義鄉）11月19日（四）：11時至12時
第二選區（草屯鎮、中寮鄉）甲組 11月19日（四）：13時至15時30分
第二選區（草屯鎮、中寮鄉）乙組 11月19日（四）：15時45分至17時
第三選區（集集鎮、水里鄉、魚池鄉、信義鄉）11月20日（五）：10時至12時
第四選區（竹山鎮、鹿谷鄉）11月20日（五）：13時至15時30分
第五選區（埔里鎮、國姓鄉、仁愛鄉）11月20日（五）：15時45分至17時
📍雲林縣：11月18日至11月27日舉辦（官方尚未公布選區時程）
🟡南部地區議員政見發表會時程
📍嘉義縣：
第一選區（斗六、莿桐、林內）11月11日（三）：09時30分
第二選區（斗南、古坑、大埤）11月11日（三）：13時30分
第四選區（西螺、二崙、崙背）11月12日（四）：09時30分
第三選區（虎尾、土庫、褒忠、元長）11月12日（四）：13時30分
第五選區（臺西、麥寮、東勢、四湖）11月12日（四）：16時30分
📍嘉義市：
第一選區（東區）11月21日（六）：下午2時
第二選區（西區）11月22日（日）：下午1時30分
📍台南市：
第六選區（安南區）11月18日（三）：上午場
第二選區（北門、學甲、將軍、七股、佳里、西港）11月18日（三）：下午場
第三選區（下營、六甲、麻豆、官田、大內）11月18日（三）：晚上場
第五選區（善化、新市、山上、新化、安定）11月19日（四）：上午場
第一選區（後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營）11月19日（四）：下午場
第四選區（楠西、南化、玉井、左鎮）11月19日（四）：晚上場
第七選區（永康區）甲組 11月20日（五）：上午場
第七選區（永康區）乙組 11月20日（五）：下午場
第九選區（南區、安平區）11月21日（六）：上午場
第八選區（北區、中西區）甲組 11月21日（六）：下午場
第八選區（北區、中西區）乙組 11月21日（六）：晚上場
第十選區（東區）11月23日（一）：上午場
第十一選區（仁德、歸仁、關廟、龍崎）11月23日（一）：下午場
第十二選區（平地原住民）11月23日（一）：晚上場
第十三選區（山地原住民）11月23日（一）：晚上場
📍高雄市：
第一選區（桃源、那瑪夏、甲仙、六龜、杉林、內門、旗山、美濃、茂林）11月24日（二）：09時00分至11時00分
第一選區（桃源、那瑪夏、甲仙、六龜、杉林、內門、旗山、美濃、茂林）11月25日（三）：18時30分至20時30分
第二選區（茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮）11月19日（四）：09時00分至11時00分
第二選區（茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮）11月20日（五）：18時30分至20時30分
第三選區（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭）11月24日（二）：12時00分至14時30分
第三選區（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭）11月25日（三）：16時00分至18時30分
第四選區（楠梓、左營）11月22日（日）：09時00分至12時30分
第四選區（楠梓、左營）11月23日（一）：17時30分至21時00分
第五選區（大社、仁武、鳥松、大樹）11月19日（四）：12時00分至14時30分
第五選區（大社、仁武、鳥松、大樹）11月20日（五）：16時00分至18時30分
第六選區（鼓山、鹽埕、旗津）11月20日（五）：14時00分至15時30分
第六選區（鼓山、鹽埕、旗津）11月21日（六）：16時00分至17時30分
第七選區（三民）11月25日（三）：09時00分至12時30分
第七選區（三民）11月26日（四）：17時30分至21時00分
第八選區（前金、新興、苓雅）11月20日（五）：09時00分至12時00分
第八選區（前金、新興、苓雅）11月21日（六）：17時30分至20時30分
第九選區（鳳山）11月18日（三）：09時00分至12時00分
第九選區（鳳山）11月19日（四）：17時30分至20時30分
第十選區（前鎮、小港）11月23日（一）：09時00分至13時00分
第十選區（前鎮、小港）11月24日（二）：17時30分至21時30分
第十一選區（大寮、林園）11月21日（六）：09時00分至11時00分
第十一選區（大寮、林園）11月22日（日）：16時00分至18時00分
第十二選區（平地原住民）11月25日（三）：14時00分至15時30分
第十二選區（平地原住民）11月26日（四）：16時00分至17時30分
第十三選區（山地原住民）11月23日（一）：14時00分至15時00分
第十三選區（山地原住民）11月24日（二）：16時00分至17時00分
第十四選區（山地原住民）11月22日（日）：14時00分至15時30分
第十四選區（山地原住民）11月23日（一）：16時00分至17時30分
第十五選區（山地原住民）11月18日（三）：14時00分至15時00分
第十五選區（山地原住民）11月19日（四）：16時00分至17時00分
📍屏東縣：
第一選區（屏東市）11月19日（四）：08時00分至11時00分、19時00分至22時00分
第二選區（長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉）11月20日（五）：08時00分至11時00分
第三選區（內埔鄉、竹田鄉、萬巒鄉、潮州鎮、新埤鄉、枋寮鄉）11月20日（五）：19時00分至22時00分
第三選區（內埔鄉、竹田鄉、萬巒鄉、潮州鎮、新埤鄉、枋寮鄉）11月21日（六）：14時00分至17時00分
第二選區（長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉）11月21日（六）：19時00分至22時00分
第四選區（萬丹鄉、新園鄉、東港鎮）11月22日（日）：08時00分至11時00分
第五選區至第七選區（崁頂鄉、南州鄉、林邊鄉、佳冬鄉、恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、琉球鄉）11月22日（日）：14時00分至17時00分
🟡東部地區議員政見發表會時程
📍宜蘭縣：11月18日至11月27日舉辦（官方尚未公布選區時程）
📍花蓮縣：11月18日至11月27日舉辦（官方尚未公布選區時程）
📍台東縣：11月18日至11月27日舉辦（官方尚未公布選區時程）
🟡外島地區議員政見發表會時程
📍澎湖縣：11月18日至11月27日舉辦（官方尚未公布選區時程）
📍連江縣：11月18日至11月27日舉辦（官方尚未公布選區時程）
📍金門縣：
第一選區（金城鎮、金寧鄉、烏坵鄉）11月19日（四）：08時30分至12時30分
第二選區（金湖鎮、金沙鎮）11月19日（四）：14時00分至17時30分
第三選區（烈嶼鄉）11月19日（四）：16時30分至17時30分
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📍台北市：
第一選區（北投士林）11月18日（三）：14時至17時50分
第二選區（內湖南港）11月19日（四）：14時至17時28分
第三選區（松山信義）11月20日（五）：14時至16時40分
第七選區（平地原住民）11月20日（五）：16時50分至17時05分
第八選區（山地原住民）11月20日（五）：17時06分至17時37分
第四選區（中山大同）11月23日（一）：14時至17時28分
第五選區（中正萬華）11月24日（二）：14時至16時56分
第六選區（大安文山）11月25日（三）：14時至18時06分
📍新北市：
第三選區（新莊）11月18日（三）：09時至12時（甲組）、13時30分至16時30分（乙組）
第四選區（三重、蘆洲）11月18日（三）：09時至12時（甲組）、13時30分至16時30分（乙組）
第五選區（板橋）11月18日（三）：09時至12時（甲組）、13時30分至16時30分（乙組）
第九選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）11月18日（三）：09時至12時30分
第一選區（石門、三芝、淡水、八里）11月19日（四）：09時至11時
第六選區（中和）11月19日（四）：09時至12時30分
第七選區（永和）11月19日（四）：13時30分至15時30分
第十二選區（平地原住民）11月19日（四）：09時至12時
第十三選區（山地原住民）11月19日（四）：13時30分至15時30分
第二選區（林口、五股、泰山）11月20日（五）：09時至12時
第八選區（樹林、鶯歌、土城、三峽）11月20日（五）：09時至12時（甲組）、13時30分至16時30分（乙組）
第十一選區（汐止、金山、萬里）11月20日（五）：09時至12時30分
第十選區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）11月20日（五）：13時30分至14時30分
📍基隆市：11月18日至11月27日舉辦（官方尚未公布選區時程）
📍桃園市：
第1選區(桃園)：11月19日(四) 上午9時（登記1-10號）、下午4時（登記11-19號）
第2選區(龜山)：11月24日(二) 上午9時
第3選區(八德)：11月25日(三) 上午9時
第4選區(蘆竹)：11月24日(二) 下午4時
第5選區(大園)：11月18日(三) 上午9時
第6選區(大溪、復興)：11月20日(五) 下午2時
第7選區(中壢)：11月20日(五) 上午9時（登記1-9號）、下午4時（登記10-17號）
第8選區(平鎮)：11月23日(一) 上午9時
第9選區(楊梅)：11月23日(一) 下午4時
第10選區(龍潭)：11月23日(一) 下午2時
第11選區(新屋)：11月19日(四) 下午2時
第12選區(觀音)：11月24日(二) 下午2時
第13選區(平地原住民)：11月25日(三) 下午4時
第14選區(山地原住民)：11月25日(三) 下午2時
復興區民第1選區：11月23日(一) 08：30-10：30
復興區民第2選區：11月23日(一) 11：00-12：30
復興區民第3選區：11月23日(一) 14：30-16：00
📍新竹市：11月18日至11月27日舉辦（官方尚未公布選區時程）
📍新竹縣：
第一選區（竹北市西區）11月18日（三）：上午10時至12時
第九選區（竹東鎮）11月19日（四）：下午2時至5時
第三選區（湖口鄉）11月20日（五）：上午9時至12時
第四選區（新豐鄉）11月20日（五）：下午2時至5時
第二選區（竹北市東區）11月21日（六）：上午9時至下午5時
第五選區（關西鎮）11月23日（一）：上午10時至12時
第十三選區（尖石鄉）11月24日（二）：上午10時至12時
第十四選區（五峰鄉）11月25日（三）：上午10時至12時
🟡中部地區議員政見發表會時程
📍台中市：
第一選區（大甲、大安、外埔）11月19日（四）：19時00分
第二選區（清水、梧棲、沙鹿）11月20日（五）：19時00分
第三選區（龍井、大肚、烏日）11月18日（三）：19時00分
第四選區（后里、豐原）11月20日（五）：19時00分
第五選區（神岡、大雅、潭子）11月18日（三）：19時00分
第六選區（西屯）11月18日（三）：19時00分
第七選區（南屯）11月20日（五）：19時00分
第八選區（北屯）11月19日（四）：19時00分
第九選區（北區）11月21日（六）：9時00分
第十選區（中區、西區）11月21日（六）：19時00分
第十一選區（東區、南區）11月22日（日）：19時00分
第十二選區（太平）11月19日（四）：19時00分
第十三選區（大里、霧峰）11月20日（五）：19時00分
第十四選區（東勢、石岡、新社、和平）11月21日（六）：19時00分
第十五選區（平地原住民）11月21日（六）：14時00分
第十六選區（山地原住民）11月22日（日）：19時00分
第十七選區（山地原住民）11月22日（日）：9時00分
📍苗栗縣：11月18日至11月27日舉辦（官方尚未公布選區時程）
📍彰化縣：
第一選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）11月21日（六）：14時00分至18時00分
第三選區（和美鎮、伸港鄉、線西鄉）11月18日（三）：13時30分至16時30分
第四選區（員林市、大村鄉、永靖鄉）11月18日（三）：13時00分至17時00分
第六選區（田中鎮、社頭鄉、二水鄉）11月19日（四）：10時00分至12時00分
第十選區（山地原住民）11月21日（六）：10時00分至12時00分
📍南投縣：
第一選區（南投市、名間鄉）甲組 11月18日（三）：13時至15時30分
第一選區（南投市、名間鄉）乙組 11月18日（三）：15時45分至17時
第八選區（山地原住民 - 仁愛鄉）11月19日（四）：10時至11時
第七選區（山地原住民 - 信義鄉）11月19日（四）：11時至12時
第二選區（草屯鎮、中寮鄉）甲組 11月19日（四）：13時至15時30分
第二選區（草屯鎮、中寮鄉）乙組 11月19日（四）：15時45分至17時
第三選區（集集鎮、水里鄉、魚池鄉、信義鄉）11月20日（五）：10時至12時
第四選區（竹山鎮、鹿谷鄉）11月20日（五）：13時至15時30分
第五選區（埔里鎮、國姓鄉、仁愛鄉）11月20日（五）：15時45分至17時
📍雲林縣：11月18日至11月27日舉辦（官方尚未公布選區時程）
🟡南部地區議員政見發表會時程
📍嘉義縣：
第一選區（斗六、莿桐、林內）11月11日（三）：09時30分
第二選區（斗南、古坑、大埤）11月11日（三）：13時30分
第四選區（西螺、二崙、崙背）11月12日（四）：09時30分
第三選區（虎尾、土庫、褒忠、元長）11月12日（四）：13時30分
第五選區（臺西、麥寮、東勢、四湖）11月12日（四）：16時30分
📍嘉義市：
第一選區（東區）11月21日（六）：下午2時
第二選區（西區）11月22日（日）：下午1時30分
📍台南市：
第六選區（安南區）11月18日（三）：上午場
第二選區（北門、學甲、將軍、七股、佳里、西港）11月18日（三）：下午場
第三選區（下營、六甲、麻豆、官田、大內）11月18日（三）：晚上場
第五選區（善化、新市、山上、新化、安定）11月19日（四）：上午場
第一選區（後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營）11月19日（四）：下午場
第四選區（楠西、南化、玉井、左鎮）11月19日（四）：晚上場
第七選區（永康區）甲組 11月20日（五）：上午場
第七選區（永康區）乙組 11月20日（五）：下午場
第九選區（南區、安平區）11月21日（六）：上午場
第八選區（北區、中西區）甲組 11月21日（六）：下午場
第八選區（北區、中西區）乙組 11月21日（六）：晚上場
第十選區（東區）11月23日（一）：上午場
第十一選區（仁德、歸仁、關廟、龍崎）11月23日（一）：下午場
第十二選區（平地原住民）11月23日（一）：晚上場
第十三選區（山地原住民）11月23日（一）：晚上場
📍高雄市：
第一選區（桃源、那瑪夏、甲仙、六龜、杉林、內門、旗山、美濃、茂林）11月24日（二）：09時00分至11時00分
第一選區（桃源、那瑪夏、甲仙、六龜、杉林、內門、旗山、美濃、茂林）11月25日（三）：18時30分至20時30分
第二選區（茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮）11月19日（四）：09時00分至11時00分
第二選區（茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮）11月20日（五）：18時30分至20時30分
第三選區（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭）11月24日（二）：12時00分至14時30分
第三選區（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭）11月25日（三）：16時00分至18時30分
第四選區（楠梓、左營）11月22日（日）：09時00分至12時30分
第四選區（楠梓、左營）11月23日（一）：17時30分至21時00分
第五選區（大社、仁武、鳥松、大樹）11月19日（四）：12時00分至14時30分
第五選區（大社、仁武、鳥松、大樹）11月20日（五）：16時00分至18時30分
第六選區（鼓山、鹽埕、旗津）11月20日（五）：14時00分至15時30分
第六選區（鼓山、鹽埕、旗津）11月21日（六）：16時00分至17時30分
第七選區（三民）11月25日（三）：09時00分至12時30分
第七選區（三民）11月26日（四）：17時30分至21時00分
第八選區（前金、新興、苓雅）11月20日（五）：09時00分至12時00分
第八選區（前金、新興、苓雅）11月21日（六）：17時30分至20時30分
第九選區（鳳山）11月18日（三）：09時00分至12時00分
第九選區（鳳山）11月19日（四）：17時30分至20時30分
第十選區（前鎮、小港）11月23日（一）：09時00分至13時00分
第十選區（前鎮、小港）11月24日（二）：17時30分至21時30分
第十一選區（大寮、林園）11月21日（六）：09時00分至11時00分
第十一選區（大寮、林園）11月22日（日）：16時00分至18時00分
第十二選區（平地原住民）11月25日（三）：14時00分至15時30分
第十二選區（平地原住民）11月26日（四）：16時00分至17時30分
第十三選區（山地原住民）11月23日（一）：14時00分至15時00分
第十三選區（山地原住民）11月24日（二）：16時00分至17時00分
第十四選區（山地原住民）11月22日（日）：14時00分至15時30分
第十四選區（山地原住民）11月23日（一）：16時00分至17時30分
第十五選區（山地原住民）11月18日（三）：14時00分至15時00分
第十五選區（山地原住民）11月19日（四）：16時00分至17時00分
📍屏東縣：
第一選區（屏東市）11月19日（四）：08時00分至11時00分、19時00分至22時00分
第二選區（長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉）11月20日（五）：08時00分至11時00分
第三選區（內埔鄉、竹田鄉、萬巒鄉、潮州鎮、新埤鄉、枋寮鄉）11月20日（五）：19時00分至22時00分
第三選區（內埔鄉、竹田鄉、萬巒鄉、潮州鎮、新埤鄉、枋寮鄉）11月21日（六）：14時00分至17時00分
第二選區（長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉）11月21日（六）：19時00分至22時00分
第四選區（萬丹鄉、新園鄉、東港鎮）11月22日（日）：08時00分至11時00分
第五選區至第七選區（崁頂鄉、南州鄉、林邊鄉、佳冬鄉、恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、琉球鄉）11月22日（日）：14時00分至17時00分
🟡東部地區議員政見發表會時程
📍宜蘭縣：11月18日至11月27日舉辦（官方尚未公布選區時程）
📍花蓮縣：11月18日至11月27日舉辦（官方尚未公布選區時程）
📍台東縣：11月18日至11月27日舉辦（官方尚未公布選區時程）
🟡外島地區議員政見發表會時程
📍澎湖縣：11月18日至11月27日舉辦（官方尚未公布選區時程）
📍連江縣：11月18日至11月27日舉辦（官方尚未公布選區時程）
📍金門縣：
第一選區（金城鎮、金寧鄉、烏坵鄉）11月19日（四）：08時30分至12時30分
第二選區（金湖鎮、金沙鎮）11月19日（四）：14時00分至17時30分
第三選區（烈嶼鄉）11月19日（四）：16時30分至17時30分
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