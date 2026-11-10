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原訂11月24日訪台 亞利安納接任總統後取消行程

亞利安納長期挺台 駐巴大使第一時間表達祝賀

銀行倒閉波及300萬存戶 外交部：合作經費未受影響

台灣的南美洲友邦巴拉圭近日爆發金融及政治危機，數位銀行Ueno Bank倒閉遭接管，引發大規模抗議，前總統貝尼亞（Santiago Peña）請辭後遭國會彈劾罷免，由副總統亞利安納（Pedro Alliana）任。巴拉圭媒體披露，亞利安納原訂11月24日以副總統身分訪問台灣，如今因政局突變取消行程。對此，外交部發言人蕭光偉今（10）日證實，我方確實曾邀請亞利安納訪台，對方也已同意，但考量他剛接任總統，應以處理國政為優先。根據巴拉圭媒體《Última Hora》9日報導，亞利安納原定11月24日訪台，並安排與我國總統會面，但因Ueno Bank金融風暴導致貝尼亞下台，亞利安納臨危受命接任總統，決定暫緩訪台。巴國總統府幕僚長也表示，新總統目前將以處理國內事務為優先。對此，蕭光偉今表示，台灣與友邦各層級政府官員的邀訪持續進行，當時確實邀請仍擔任副總統的亞利安納，對方也同意來台訪問，只是巴拉圭國內情勢變化，亞利安納如今已就任總統，應會優先處理國政。蕭光偉強調，台灣仍將選擇適當時機，持續邀請亞利安納訪問，也非常歡迎他來台灣。蕭光偉進一步指出，亞利安納過去擔任眾議院議長及副總統期間，就已與台灣建立良好深厚的情誼，「亞利安納總統的立場，就是堅定地支持台灣」，並且多次公開重申，台灣是巴拉圭重要的戰略盟友。針對媒體詢問，美國方面已與亞利安納通話，台灣是否也將跟進聯繫新政府？蕭光偉表示，我國與亞利安納及其團隊一直保持良好且密切的溝通，亞利安納就任總統後，駐巴拉圭大使李岳融也在第一時間表達祝賀，雙方並確認將持續推動台巴各項雙邊合作計畫及援助。巴拉圭央行於3日接管Ueno Bank，導致約300萬名客戶存款受到影響，並引發政治危機。貝尼亞隨後宣布請辭，參議院6日通過彈劾，亞利安納正式接任總統。針對媒體追問，台灣在巴拉圭的援助及合作計畫，是否涉及Ueno Bank或受到金融風暴波及？蕭光偉表示，台巴各項雙邊合作計畫均依據政府協議進行，相關經費也按照雙方約定，匯入巴拉圭政府指定的官方機構。他強調，台灣目前各項合作計畫執行一切正常，並未受到影響，巴拉圭政情發展也不會影響兩國邦誼及合作推動。至於曾遭中國制裁的巴拉圭通訊科技部長畢亞德（Gustavo Villate）傳出遭新總統解職，蕭光偉則表示，對於巴國新政府組閣等內部事宜，外交部沒有評論。