雙11購物節即將登場，不少民眾準備趁優惠補齊衛生紙、飲料、零食等生活用品，不過近日一名蝦皮員工在Threads求救，希望大家能盡量少買無包裝商品，原因是每件貨品都得個別掃描條碼、確認櫃位及上架，大量訂單讓店內空間與找貨流程更加吃緊，還曾有店員處理240條糖果須操作480次，不禁崩潰直呼：「蝦皮無包裝純折磨員工！」
雙11別買無包裝商品？蝦皮員工崩潰求救
一名蝦皮員工日前在Threads發文表示，「蝦皮員工拜託大家，雙十一可以盡量不要買無包裝嗎？」他解釋，無包裝商品雖然價格較便宜，也符合減少包材的環保概念，但每件商品都必須逐一掃描條碼，再依照流程上架，並不是大量商品放在一起就能快速處理。
尤其雙11期間，消費者經常趁折扣一次採購多件生活用品，像衛生紙、飲料、零食、衛生棉及洗衣精等，動輒一筆訂單就有6包以上，不僅占用店內空間，商品分散後也很難尋找，增加第一線人員的作業負擔。
原PO也分享，自己才剛處理完一筆40包濕紙巾的訂單，偏偏商品條碼印在底部，不像一般商品位於側邊，掃描時更加費工。再加上遇到態度不佳、甚至亂丟錢的客人，讓他忍不住直呼「好想生氣」。
不過，他也特別澄清，並不是要求大家完全不能買，而是希望消費者能盡量體諒，「大家盡量就好，盡量！謝謝大家體諒，我會很感謝大家，沒有說不能買！」
員工：240條嗨啾要刷480次、100片垃圾袋一個一個刷
貼文曝光後，不少超商及物流相關從業人員也紛紛留言，「有一次，客人訂了240條嗨啾，PDA要刷480次（條碼+櫃位）一個商品要按兩次，刷到崩潰」、「我當初上了一堆洗衣精、洗衣球、衛生紙，真的會上到爆氣，而且數量一定要上對」、「我甚至有一次上到100片垃圾袋，不是一卷一卷，是折成正方形一片一片買100片」、「真的是折磨員工」。
但也有不少網友指出，自己並非堅持購買無包裝商品，有時反而希望商品能有外包裝，拿取與搬運都比較方便，但蝦皮直營或部分商城的商品，系統只提供無包裝選項，消費者根本無從選擇。
許多人坦言，「其實我很想選要包裝，但蝦皮商城強制無包裝」、「有的商品我想選有包裝還不給選」、「也不想選擇無包裝，但包裝死不打開一直關閉，一個禮拜多了」。也有人建議原PO可以向蝦皮總部反應，「或許可以跟內部提議，無包裝商品用箱子做分類，而箱子可以在內部重複使用」。
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一名蝦皮員工日前在Threads發文表示，「蝦皮員工拜託大家，雙十一可以盡量不要買無包裝嗎？」他解釋，無包裝商品雖然價格較便宜，也符合減少包材的環保概念，但每件商品都必須逐一掃描條碼，再依照流程上架，並不是大量商品放在一起就能快速處理。
尤其雙11期間，消費者經常趁折扣一次採購多件生活用品，像衛生紙、飲料、零食、衛生棉及洗衣精等，動輒一筆訂單就有6包以上，不僅占用店內空間，商品分散後也很難尋找，增加第一線人員的作業負擔。
不過，他也特別澄清，並不是要求大家完全不能買，而是希望消費者能盡量體諒，「大家盡量就好，盡量！謝謝大家體諒，我會很感謝大家，沒有說不能買！」
員工：240條嗨啾要刷480次、100片垃圾袋一個一個刷
貼文曝光後，不少超商及物流相關從業人員也紛紛留言，「有一次，客人訂了240條嗨啾，PDA要刷480次（條碼+櫃位）一個商品要按兩次，刷到崩潰」、「我當初上了一堆洗衣精、洗衣球、衛生紙，真的會上到爆氣，而且數量一定要上對」、「我甚至有一次上到100片垃圾袋，不是一卷一卷，是折成正方形一片一片買100片」、「真的是折磨員工」。
但也有不少網友指出，自己並非堅持購買無包裝商品，有時反而希望商品能有外包裝，拿取與搬運都比較方便，但蝦皮直營或部分商城的商品，系統只提供無包裝選項，消費者根本無從選擇。
許多人坦言，「其實我很想選要包裝，但蝦皮商城強制無包裝」、「有的商品我想選有包裝還不給選」、「也不想選擇無包裝，但包裝死不打開一直關閉，一個禮拜多了」。也有人建議原PO可以向蝦皮總部反應，「或許可以跟內部提議，無包裝商品用箱子做分類，而箱子可以在內部重複使用」。